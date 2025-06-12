Рада готова рассмотреть отключение мобильного интернета в Украине

12 июня 2025, 15:15

По словам главы парламентского подкомитета по кибербезопасности (в составе комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки) Александра Федиенко, в ВР уже создана рабочая группа военных, контрразведки, операторов связи.

Власти будут руководствоваться мнением прежде всего сил обороны.



"Главная цель — уменьшить, а лучше исключить использование российскими дронами наземной инфраструктуры украинских мобильных операторов. И здесь рассматриваются любые технические и организационно-правовые методы... Если военные скажут, что надо выключать фрагменты сети, например передачу данных через интернет там, где фиксируется скопление Shahed, то будем это рассматривать", — заявил нардеп.



"ВBC Україна" отмечает со ссылкой на военных и экспертов, что для управления дронами во время атаки оккупанты не могут пользоваться мобильной связью — у БПЛА нет такого функционала.



Однако именно через мобильный интернет они передают операторам координаты, высоту и скорость, нужные для анализа результативности атак. На основе этого армия рф строит маршруты новых обстрелов в облет украинской противовоздушной обороны. Таким же способом беспилотники россиян передают видео и ориентируются в пространстве, говорится в статье.







