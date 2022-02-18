ОКЛИК для геймеров – игровая мышь 779G с высоким разрешением

18 февраля 2022, 10:45

Каждый игрок со стажем в курсе, что без правильной мыши, скиллы решают далеко не всегда.

Скорость реакции и та самая «чуйка» должны не просто подкрепляться грамотным устройством, но и входить с ним в настоящий симбиоз.



Выбрав однажды неправильную технику, в очередной катке можно наткнуться на дополнительного врага в ее же лице.

ОКЛИК уже достаточно давно работает на игровой арене, снабжая геймеров широким рядом технологичных и профессиональных устройств. И в этот раз бренд представляет модель 779G – проводную мышь с достойной «начинкой» в интересной «упаковке».



Итак, в первую очередь, стоит обратить внимание на вариативность dpi устройства. Предполагается 4 режима: 1200/1800/2400/3600. Таким образом, в зависимости от жанра и стиля самого игрока, современный оптический сенсор стабильно обеспечивает точность, скорость и уверенность в каждом движении руки.



Подключение к ПК с последующей конфигурацией полностью автоматическое и не требует ручной работы с драйверами.



Конструкция гаджета соответствует его назначению. 6 кнопок, включая 4 стандартные и две боковые под бинды. Корпус пластиковый черного цвета. Стоит также отметить, что данная модель предусматривает покрытие Soft-touch, улучшающее тактильные ощущения от использования девайса.



Приятной особенностью мыши является многоцветная пульсирующая подсветка преимущественно в холодных тонах. Оригинальный рисунок и сочетание оттенков создают вокруг устройства свою собственную мини-атмосферу.



Соединение с компьютером происходит через USB-порт, длина прочного кабеля в оплетке – 1,8 м.

Устройство отличается достаточно высокой надежностью. Заявленный ресурс нажатия кнопок – до 5.000.000. Гарантия предоставляется на срок в один год.Мышь эргономична, хорошо сидит в руке. Помимо прочего, для этого вида гаджетов, она не такая тяжелая и весит сравнительно небольшие 110 г.В комплекте сопровождается детальной инструкцией.В общем, подходящий вариант для ценителей комфортной игры и годных дизайнерских решений.