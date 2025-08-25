Новая игровая мышь SVEN RX-G980W

25 августа 2025, 10:45

Одного взгляда на новую игровую мышь SVEN RX-G980W достаточно, чтобы понять: это настоящий флагман, сочетающий в себе самые современные технологии из мира геймерской периферии.



Агрессивный дизайн с плавными гранями и настраиваемая RGB-подсветка, поддерживающая 16,8 миллиона цветов, делают ее не только отличным инструментом для работы или гейминга, но и стильным элементом декора.

Отдельно упоминания достойны сменные задние панели, позволяющие не только кастомизировать внешний вид мыши, но и адаптировать форму корпуса под запросы пользователя для высочайшего уровня удобства. Панель с перфорацией обеспечивает поступление прохладного воздуха к руке геймера и более оригинальный внешний вид. Ну а для любителей классики и максимально надежного хвата есть лаконичный монолитный вариант.



Однако дизайн — это лишь вершина айсберга. Внутри SVEN RX-G980W установлен один из самых передовых сенсоров на рынке — Pixart 3395. Он позволяет настраивать разрешение в крайне широком диапазоне — от 50 до 26 000 DPI, обеспечивая исключительную точность и отзывчивость в любой игровой ситуации. Благодаря встроенной памяти все настройки мыши сохраняются прямо в устройстве и доступны даже при смене ПК, позволяя геймерам мгновенно адаптироваться к разным условиям — в частности, чувствовать себя как дома в игровых клубах и во время киберспортивных соревнований.



Установленные внутри клавиш мыши переключатели Huano с ресурсом 50 миллионов нажатий гарантируют четкую тактильную отдачу и долговечность, а боковые кнопки навигации «Вперед» и «Назад» делают управление еще более удобным, пригождаясь не только в играх, но и во время работы или учебы — например, при серфинге в интернете. Дополнительно предусмотрена возможность программирования кнопок и создания макросов через специальное ПО. Настроить мышь под себя можно за считаные минуты, а интуитивно понятный интерфейс программного обеспечения максимально упрощает этот процесс.



Отдельного упоминания заслуживает встроенный аккумулятор емкостью 600 мА·ч, обеспечивающий длительное время работы при подключении в беспроводном режиме через специальный компактный адаптер. При необходимости мышь можно подключить и через кабель, что делает ее универсальным решением для любых сценариев использования. Кабель имеет удобную длину 1,8 метра и помещен в прочную тканевую оплетку, которая предотвращает запутывание и препятствует преждевременному истиранию.



SVEN RX-G980W — это настоящий «игровой монстр», который пригодится и во время работы или учебы — комфорт использования, интересный дизайн и высокий уровень надежности никогда не будут лишними. Мышь уже можно испытать в действии — она уже поступила в продажу по традиционно сдержанной стоимости, делающей передовые технологии доступными самому широкому кругу геймеров.