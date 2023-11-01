Новая геймерска мышь SVEN RX-G990

1 ноября 2023, 13:15

Компания SVEN продолжает расширять линейку игровых манипуляторов, добавляя в нее не только классические решения, но и передовые продукты для тех, кто предпочитает яркий дизайн и свежие технические решения.



Игровая мышь SVEN RX-G990 выглядит по-настоящему завораживающе: черно-белый корпус оригинальной формы и настраиваемая RGB-подсветка сразу приковывают взгляд. При этом максимум внимания уделено эргономике устройства — RX-G990 прекрасно подойдет для длительных игровых или рабочих сессий и обеспечит надежный хват в любой ситуации.

Внутреннее наполнение устройства полностью соответствует эффектной внешности. Разрешающая способность передового сенсора Pixart 3327 настраивается в потрясающе широких пределах — от 200 до целых 12400 DPI. Это позволит добиться максимальной точности позиционирования курсора на любом мониторе не только в играх, но и в других приложениях, в том числе — требовательных к этому параметру редакторах графики и видео.Но все же мышь позиционируется как геймерская, потому максимум внимания ее разработчики уделили именно эффективности работы внутри игрового процесса. Программируемые клавиши с возможностью настройки макросов, кнопка тройного клика и опция моментального разворота подарят обладателям SVEN RX-G990 ощутимое преимущество и приблизят победу в любых играх — в том числе, многопользовательских шутерах.Всего кнопок целых восемь плюс нажимаемое колесо прокрутки, отдельно нужно отметить боковые клавиши навигации, которые пригодятся не только в играх, но и при серфинге в интернете или работе с офисными приложениями. Все настройки мыши можно сохранить прямо во встроенную память устройства и иметь к ним доступ при переходе на другой ПК — макросы останутся с вами, даже если вы возьмете вашу SVEN RX-G990 в гейм-клуб или на игровую вечеринку с друзьями.К прочности и надежности геймерских устройств традиционно предъявляются повышенные требования, о которых разработчики RX-G990 тоже не забыли. Корпус выполнен из прочного пластика, а кабель помещен в тканевую оплетку, предотвращающую его запутывание и повреждение. В итоге мышь получилась максимально «заряженной» по всем фронтам — от внешнего вида до технических характеристик, при этом компании SVEN вновь удалось предложить передовой продукт по стоимости, делающей его доступным широкому кругу потенциальных покупателей.