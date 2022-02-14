Бесшумная проводная мышь SVEN RX-530S

14 февраля 2022, 10:45

Главная особенность вышедшей недавно RX-530S — это бесшумные клавиши, работа которых останется почти незаметной даже ночью в тихом помещении.

При этом новый манипулятор обладает всеми самыми востребованными функциями. Например, SVEN RX-530S поддерживает смену режимов DPI с помощью специальной кнопки. Почему-то принято думать, что пригождается она только геймерам, но это совсем не так — настройка разрешения позволяет добиваться максимального уровня комфорта при работе и в офисных приложениях, и в редакторах графики, и в других программах.Напоминает о «продвинутых» игровых решениях разноцветная динамическая подсветка корпуса. Ну а покрытие Soft Touch и прорезиненное колесико обеспечивают приятный и надежный хват, что вкупе с другими достоинствами делает мышь вполне подходящим выбором для игр — начинающие геймеры ее наверняка оценят. Ну и, наконец, хорошая новость для левшей — мышь симметрична и прекрасно лежит в любой из рук.Все самое востребованное в бюджетном проводном решении — так можно вкратце описать концепцию новой мыши SVEN RX-530S. Убедиться в ее доступности и незаурядных способностях можно уже сейчас, найдя ее в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.