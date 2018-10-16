Игровая мышь SVEN RX-G950

16 октября 2018, 11:15

Компания SVEN представляет новую игровую мышь с яркой подсветкой RX-G950.

В комплект новинки входит программное обеспечение для дополнительных настроек мышки. С его помощью вы можете переназначить функции всех кнопок, а также создать макросы. ПО позволяет выбрать цвет подсветки RX-G950 и настроить чувствительность сенсора от 200 до 4000 dpi.



В основе мышки сенсор Avago 3050. Частота опроса до 1000 Гц и время отклика до 1мс позволяет точно перемещать курсор мыши по экрану, что бывает очень критично в играх. Для большей устойчивости и точности позиционирования курсора игровая мышь имеет специальные утяжелители, поэтому весит она почти 150 г. Покрытие Soft Touch не дает ей скользить в руке. Ускорение до 20G позволяет SVEN RX-G950 работать без срывов на высокой скорости. Наработка на отказ свыше 3 млн нажатий делает срок службы устройства очень долгим.



Новинку уже можно приобрести в крупных розничных магазинах в вашем городе.



Особенности:



Avago 3050 Сенсор

Программное обеспечение для дополнительных настроек

Кабель в оплётке

Ускорение до 20G

Частота опроса до 1000 Гц / Время отклика до 1мс

