Новая беспроводная мышь SVEN RX-470W

24 мая 2023, 17:45

Самые передовые технологии, эргономичный дизайн и максимум опций — новая беспроводная компьютерная мышь SVEN RX-470W вобрала в себя буквально все самое лучшее.

Верхняя панель корпуса наклонена на 45° для комфортного положения руки, благодаря чему со SVEN RX-470W можно работать долгие часы, не опасаясь переутомления и возникновения неприятных ощущений. На боковой панели размещены сразу шесть кнопок, дающих быстрый доступ к множеству самых востребованных функций буквально «в одно касание» большого пальца. Всего кнопок у новой мыши десять, плюс нажимаемое металлическое колесико, радующее приятным мягким вращением. Кнопки настраиваемые — каждый пользователь сможет адаптировать RX-470W для максимально эффективного решения именно своих задач.Оптическое разрешение настраивается в пределах от 1200 до 2400 DPI, что помогает подобрать идеальное сочетание скорости и точности движения указателя не только в играх, но и при переходе от работы в офисных приложениях к редакторам графики, например. К компьютеру или ноутбуку новая мышь может подключаться двумя способами: посредством Bluetooth и с помощью USB-адаптера, работающего на частоте 2,4 ГГц. За длительную автономную работу отвечает встроенный аккумулятор емкостью 500 мА·ч, зарядка которого осуществляется через современный порт USB Type C. При этом качественный кабель для зарядки в прочной тканевой оплетке уже есть в комплекте.Отдельного упоминания заслуживает очень необычный для мыши элемент конструкции — OLED-дисплей. Он не только добавляет дизайну оригинальности, но и приносит немалую пользу — на нем отображается информация о подключении, выбранном разрешении, уровне заряда и так далее. У новой RX-470W действительно есть все самое лучшее, причем некоторые опции пользователи еще не привыкли видеть у компьютерных мышей, но наверняка порадуются их наличию. При этом компания SVEN верна своим принципам и предлагает новую модель по доступной широкому кругу потребителей стоимости, что уже можно проверить на собственном опыте — продажи стартовали, RX-470W появилась в магазинах электроники и бытовой техники.