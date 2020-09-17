Игровая мышь SVEN RX-G850

17 сентября 2020, 13:15

Игровая мышь RX-G850 — новый хит в линейке геймерских манипуляторов от SVEN.

Компания вновь продемонстрировала свое умение наполнить продукт современными технологиями и востребованными геймерами функциями, но при этом сохранить его стоимость на доступном уровне. Одного взгляда на «агрессивный», но изящный дизайн и RGB-подсветку новой мыши достаточно, чтобы понять — перед нами серьезное устройство, созданное для полного погружения в атмосферу игры и побед в виртуальных сражениях. Металлическая нижняя часть корпуса позволяет не сомневаться, что он устоит даже в самых серьезных баталиях.

Разрешение мыши регулируется в широких пределах — от 500 до 6400 DPI, можно подобрать комфортные значения для любой игры и разрешения монитора, а потом легко переключаться между ними «на лету» нажатием специальной кнопки. Есть и программируемые клавиши с возможностью настройки макросов, обеспечивающие максимально эффективное управление игровым процессом. Удобный и надежный хват мыши обеспечивают эргономичная форма корпуса и покрытие soft-touch, которое не только приятно на ощупь, но и не дает манипулятору выскальзывать из ладони при резких перемещениях.Конечно же, прекрасно показывается себя SVEN RX-G850 не только в играх, но и при работе в офисных приложениях, графических или видеоредакторах и так далее. Подсветку можно отключить, чувствительность зафиксировать на комфортном среднем уровне — и вот перед нами отличная помощница в работе или учебе, оборудованная в том числе и боковыми кнопками навигации. Попробуйте подержать новую игровую мышь SVEN RX-G850 в руках, ее уже можно найти на полках крупных магазинов бытовой техники и электроники.