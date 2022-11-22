Игровая мышь с необычным дизайном - SVEN RX-G860

22 ноября 2022, 15:45

Геймерские мыши от SVEN — это всегда что-нибудь интересное и необычное, но на этот раз разработчики финской компании превзошли сами себя.

С первого взгляда становится ясно: перед нами далеко не обычное устройство, а настоящая новинка. Корпус игровой мыши покрыт отверстиями, напоминающими пчелиные соты. Они не только добавляют внешнему виду оригинальности, но и обеспечивают циркуляцию воздуха, благодаря которой ладони киберспортсмена постоянно находятся в комфорте.

Внешний вид тоже достоин внимания: настраиваемая RGB-подсветка поддерживает 16,8 миллиона цветов и делает RX-G860 органичным дополнением внешнего вида игрового пространства. Но даже это еще не все, у подсветки есть замечательная «изюминка» — опция синхронизации со звуком: свечение может меняться в такт музыке или во время воспроизведения звуковых эффектов. Выглядит это просто крайне впечатляюще и позволяет глубже погрузиться в игровой процесс, а иногда — и быстрее среагировать на происходящие события, что особенно важно для киберспортсменов.Технические характеристики не менее интересны, чем дизайнерские решения. Оптическое разрешение регулируется в промежутке от 200 до 12800 DPI — всегда можно подобрать оптимальное значение в зависимости от игровых задач и используемого монитора. Боковые кнопки размещены с двух сторон корпуса, а потому левшам будет удобно пользоваться SVEN RX-G860 не меньше, чем правшам — такая опция встречается у геймерских мышей крайне редко.Две дополнительные кнопки лишними точно не будут, особенно если учесть, что они программируемые и позволяют создавать макросы. При этом настройки хранятся во внутренней памяти устройства, а потому даже при переключении между различными ПК SVEN RX-G860 будет работать привычным для пользователя образом. Не стоит забывать и о том, что геймерские мыши — отличные помощники не только в игре, но и в учебе или работе. Повышенный уровень комфорта использования и дополнительные функции пригодятся и в браузере, и в офисных приложениях, и в редакторах графики или видео.Новая игровая мышь RX-G860 — максимально «заряженное» устройство, получившее самые передовые и оригинальные технологии. Компания SVEN всегда ориентировала свои продукты на широкую аудиторию, делая их максимально доступными по цене.