Игровая мышь SVEN RX-G995

4 августа 2025, 15:45

Геймерские мыши традиционно радуют своих обладателей не только техническими возможностями, но и оригинальным дизайном: декоративные элементы и подсветка помогают создать уникальную атмосферу игрового пространства.

Но даже среди самых ярких и необычных из них особенно выделяется линейка от нашей компании, недавно получившая пополнение — новую модель RX-G995, способную обратить на себя внимание даже самой искушенной публики. Прозрачный элемент в основании корпуса с объемным рисунком и подсветкой внутри притягивает взгляд и зачаровывает — это устройство совершенно точно может стать одним из главных элементов оформления стола геймера.





Подсветка сделана максимально эффектной — она способна динамически меняться, гибко настраивается и поддерживает 16,8 миллионов цветов. Ну, и, конечно, технические характеристики не отстают от внешнего вида, они у SVEN RX-G995 тоже крайне примечательные. Игровая мышь оборудована сенсором PixArt 3389 — одним из наиболее совершенных на сегодняшний день. Оптическое разрешение регулируется и способно достигать 16 000 DPI — можно подобрать свое значение для любой игры: от неторопливых пошаговых RPG до самых динамичных многопользовательских шутеров.



В клавишах используются механические микропереключатели Kailh 8.0 с ресурсом более 80 млн нажатий, обеспечивающие максимальную точность срабатывания и мягкий тактильный отклик. Функции кнопок могут быть запрограммированы с помощью специального ПО, поддерживающего создание макросов — SVEN RX-G995 станет вашим верным союзником на пути к победе. При этом настройки хранятся во внутренней памяти, а потому даже при переключении между различными ПК мышь будет работать привычным для пользователя образом.



Прекрасно покажет себя новая RX-G995 не только в играх, но и как помощница в учебе или работе. Высокий уровень комфорта использования и многочисленные дополнительные функции будут полезны и при работе в браузере или офисных приложениях, и в редакторах графики или видео. Непременно пригодятся и кнопки «Вперед» и «Назад» на боковой панели корпуса, предназначенные для более удобной навигации в различных приложениях. Немало внимания уделили создатели RX-G995 надежности, что для игрового устройства особенно важно. Корпус мыши выполнен из прочного пластика, а кабель защищен тканевой оплеткой, которая не только отлично выглядит, но и защищает его от повреждения и запутывания.



Новая игровая мышь SVEN RX-G995 обладает не только невероятно притягательным и оригинальным внешним видом, но и незаурядными техническими характеристиками, делающими ее отличной помощницей как в любых играх, так и в работе или учебе. При этом компания SVEN традиционно предлагает доступные продукты, ориентированные на широкую аудиторию — новинка не стала исключением. Она уже появилась в каталогах магазинов электроники по крайне привлекательной стоимости.

