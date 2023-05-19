Новая эргономичная игровая мышь SVEN RX-G805

19 мая 2023, 17:15

Внешний вид геймерской периферии — это не только возможность привлечь взгляды окружающих, но и способ настроиться на игровой процесс и глубже погрузиться в атмосферу киберсражений.



При этом яркий дизайн одинаково высоко востребован как у флагманских устройств, так и у базовых недорогих решений, часто оказывающихся в руках начинающих любителей компьютерных игр. Именно поэтому финская компания SVEN расширила свою линейку манипуляторов проводной игровой мышью RX-G805.

Верхняя часть корпуса оформлена в стиле, который придется по душе любителям шутеров и хорроров, а дополняет образ динамическая подсветка — эта мышь точно не останется незамеченной и займет видное место в оформлении игрового пространства. При этом внешний вид — конечно же, далеко не единственное, чем может похвастаться SVEN RX-G805 — она готова сопровождать своего владельца как в самых жарких киберсражениях, так и в работе или учебе.



Мышь оснащена пятью высококачественными кнопками, а также нажимаемым колесиком. Функции клавиш могут настраиваться, предусмотрена и возможность создания макросов, позволяющих производить целые серии действий одним кликом. Пригодятся в самых разных ситуациях и боковые кнопки навигации, а также возможность смены разрешения сенсора от 500 до 8000 DPI. Свой режим работы удастся подобрать под текущее разрешение монитора, желаемую скорость перемещения и точность позиционирования указателя.



Благодаря эргономичному дизайну корпуса новая SVEN RX-G805 отлично лежит в руке и не вызывает преждевременного ощущения усталости во время долговременных игровых сессий или работы. Кабель мыши имеет длину 1,8 метра — достаточно для того, чтобы «дотянуться» не только до порта USB ноутбука, но и до стоящего поодаль системного блока ПК. Прочная и красивая тканевая оплетка кабеля не позволяет ему запутываться и предохраняет от преждевременного истирания.



Яркий внешний вид, надежность и высочайший уровень комфорта использования — все это готова обеспечить геймерам новая мышь SVEN RX-G805. А пока она ждет своих первых владельцев на полках и в каталогах магазинов электроники — продажи стартовали, а цена устройства традиционно невысока.