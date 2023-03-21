Новая беспроводная игровая мышь SVEN RX-G940W

21 марта 2023, 8:45

Новинка получила оригинальный дизайн корпуса с отверстиями в виде сот и динамическую RGB-подсветку, которые невероятно эффектно смотрятся вместе.

Но главная ее особенность — это бесшумные кнопки, которые позволят не отвлекаться от игрового процесса и не беспокоить окружающих постоянными кликами в ходе напряженных киберсражений.

Подключение к ПК или ноутбуку осуществляется без проводов, что добавляет игровому процессу комфорта. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 600 мА·ч, способный поддерживать работоспособность мыши в течение долгих часов. За уровнем зарядки можно следить с помощью подсветки — она начинает быстро мигать, когда он падает ниже критического уровня. Вы точно не пропустите момент, когда стоит подзарядить устройство. При этом если вы не планируете использовать мышь длительное время или решили взять ее с собой, питание можно отключить с помощью специально предусмотренного на этот случай выключателя.Разрешение мыши изменяется в широких пределах (от 800 до 3600 DPI) с помощью специальной клавиши — вам точно удастся подобрать нужное соотношение скорости и точности указателя для любых разрешений монитора и игр или приложений — ведь в работе SVEN RX-G940W показывает себя так же хорошо, как и при гейминге. Пригодится для решения офисных задач и учебы отдельная кнопка, позволяющая свернуть все окна — она делает взаимодействие с интерфейсом операционной системы намного более удобным и эффективным. Ну и, конечно, есть у мыши кнопки «вперед» и «назад», без которых уже почти невозможно представить себе удобное использование браузера или проводника.Колесико для прокрутки имеет специальное резиновое покрытие, обеспечивающее приятные тактильные ощущения и четкую работу даже в самых сложных ситуациях. Надежное и комфортное размещение манипулятора в ладони достигается за счет эргономичной формы, но об этом сложно рассказать — лучше один раз попробовать.