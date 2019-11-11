Бесшумная компьютерная мышь SVEN RX-520S

11 ноября 2019, 12:45

Возможности SVEN RX-520S позволяют полностью синхронизировать ваши действия в реальном и виртуальном мире!

За точность движений отвечает оптический сенсор с детализацией в 3200 пикселей на дюйм. Это разрешение оптики определяет скорость перемещения курсора по экрану. Простое переключение режимов DPI 800/1200/2600/3200 позволяет молниеносно реагировать на ситуацию. Проводное подключение обеспечивает стабильную связь с ПК.Сдержанный дизайн компьютерной мыши не отвлекает внимание от монитора. Ребристая боковая поверхность способствует уверенному захвату. Пять тихих клавиш навигации, прорезиненное колесо прокрутки - и весь мир в ваших руках!