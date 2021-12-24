Игровая мышь SVEN RX-G715 — для побед без лишнего шума

24 декабря 2021, 10:15

Дизайн, который придает уверенности в победе: динамическая подсветка с возможностью быстрого отключения, яркие декоративные элементы и эргономичная форма — все это есть в новой игровой мыши SVEN RX-G715, недавно представленной финским производителем.

Для более комфортного и надежного хвата корпус имеет покрытие Soft Touch, манипулятор уверенно лежит в руке киберспортсмена даже во время самых жарких баталий. Бесшумные кнопки тоже вносят свою лепту в качество игрового процесса — не снижают концентрацию геймера лишними звуками, а заодно — не вызывают раздражения у окружающих постоянными кликами.По своим возможностям новая SVEN RX-G715 тоже может дать сто очков вперед большинству продуктов из своего ценового сегмента. К примеру, разрешение регулируется в широких пределах — от 1200 до 3200 DPI, что позволяет подобрать оптимальные значения для любой игры и разрешения дисплея, а потом оперативно переключаться между ними в нужный момент с помощью специальной кнопки. Ну и раз уж заговорили о цене, сразу отметим, что при всех своих многочисленных плюсах новый манипулятор остался вполне доступным для широкого круга пользователей.Клавиш у мыши семь, плюс нажимаемое колесико. Кнопки навигации «вперед» и «назад» подсказывают нам, что RX-G715 отлично показывает себя не только в играх, но и в работе с офисными приложениями, браузером или различными редакторами. В общем, приобретение стоящее — поможет и в виртуальном бою, и в работе, и в учебе... На полках магазинов электроники и бытовой техники новая SVEN RX-G715 уже появилась, нет смысла откладывать покупку.