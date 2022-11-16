Новая вертикальная игровая мышь SVEN RX-G890

16 ноября 2022, 13:15

Что делать геймеру, если бой длится уже несколько часов, силы и выносливость на исходе, а победа важна любой ценой? Разработчики SVEN нашли решение.

Вертикальная игровая мышь RX-G890 с регулируемым углом наклона – настоящая машина для расправы над соперниками. Сколько бы ни длилась игровая сессия, ваша рука будет чувствовать себя комфортно, словно вы только что сели за компьютер. Ведь при использовании вертикальной мыши, кисть находится в естественном для рук положении рукопожатия, что избавляет от боли в запястье во время длительного погружения в игру. Отрегулировать желаемый угол наклона вы можете самостоятельно в диапазоне 15 градусов даже во время игры.

Помимо эргономики дизайнеры SVEN поработали и над эстетической стороной игрового девайса. Покрытие Soft-touch, завораживающая RGB-подсветка из почти 17 миллионов цветов, переливающихся по поверхности, словно вы сам главный герой магического шутера, плавные и стильные изгибы, разработанные под форму кисти, сделали ее настоящим дизайнерским шедевром, геймеры точно останутся довольны.



Конечно для настоящей победы в кибер-бою самое главное это техническая сторона – инженеры финского бренда и тут постарались на славу. Возможность переключения DPI в диапазоне от 200 до 10 000 позволит настроить оптимальное сочетание скорости и точности управления, как в играх, так и при погружении в работу или творчество. А благодаря многофункциональному программному обеспечению с возможностью настройки макрокоманд под любую из семи кнопок, переключением между офисным и игровым режимами, регулировкой подсветки, управлением мультимедиа и множеством других функций, RX-G890 станет вашим верным союзником и на просторах интернета, и в захватывающей онлайн-битве.