Беспроводная игровая мышь SVEN RX-G930W

13 ноября 2020, 11:45

«Никаких проводов, только комфорт и эффективность», — решили разработчики SVEN и представили на суд геймерского сообщества новую игровую мышь RX-G930W.

Начнем с того, что работает она по радиоканалу на частоте 2,4 Гц — для игровых устройств это довольно типичное решение, позволяющее обеспечить быстрый отклик и стабильность связи. За автономность отвечает аккумулятор на 400 мА·ч, способный поддерживать работоспособность мыши в течение долгих часов. А если пользователь забудет его зарядить — ничего страшного, можно подключить зарядку через USB и продолжать играть.Одна из самых интересных «фишек» устройства — это бесшумные кнопки. Они не будут отвлекать геймера от игрового процесса лишними звуками, а заодно не будут раздражать окружающих громкими и частыми кликами, которые не едкость во время игры в шутеры. Всего кнопок пять, плюс нажимаемое колесико. Есть клавиши навигации «Вперед» и «Назад», которые пригодятся не только в играх, но и при работе в офисных приложениях или браузере.Отдельная кнопка служит для быстрого переключения режимов DPI — мышь легко адаптируется под любые игровые или рабочие задачи, всегда можно подобрать лучшее соотношение точности позиционирования и скорости движения курсора. Надежное и комфортное размещение манипулятора в руке достигается благодаря эргономичной форме корпуса и покрытию Soft Touch, которое еще и приятно тактильно. Ну и, наконец, SVEN RX-G930W не только удобна, но и очень красива — «агрессивный» игровой дизайн и динамическая подсветка сразу привлекают внимание.Новая мышь SVEN RX-G930W — это то устройство, которое лучше всего просто один раз увидеть. Сделать это очень легко, она уже появилась на полках магазинов и ждет своих покупателей.