Игровая мышь SVEN RX-G810

27 марта 2020, 9:45

Компании SVEN вновь удалось представить доступный, но при этом крайне интересный по техническим характеристикам игровой манипулятор.

В новой мыши RX-G810 есть все, что нужно геймеру. Разрешение гибко настраивается в пределах от 800 до 4000 DPI — во время игровых баталий всегда можно подобрать оптимальное сочетание точности и скорости движения. Переключение между режимами DPI осуществляется «на лету» нажатием специальной кнопки. Всего клавиш 7, их функции можно изменять с помощью программного обеспечения, также позволяющего создавать макросы для комплексных действий в играх.



Боковые кнопки навигации «Вперед» и «Назад» пригодятся не только во время игровых баталий, но и при каждодневном использовании ПК для учебы или работы. Держать манипулятор легко и приятно благодаря покрытию Soft Touch, даже после многочасовых сессий игровая мышь отлично лежит в руке. Защищенный тканевой оплеткой кабель максимально надежен и не запутывается — никаких неудобств и отвлекающих факторов, только концентрация на игре или работе.



Ну и, конечно, немало внимания уделено дизайну и внешнему виду устройства — геймерская «родословная» дает о себе знать. Форма корпуса с резкими гранями и настраиваемая разноцветная подсветка придают внешнему виду SVEN RX-G810 немного агрессивности и помогают создавать атмосферу, позволяющую полностью погружаться в игровые события. Добавьте в гейминг красок и комфорта, ищите новую SVEN RX-G810 в крупных торговых сетях.