Новая игровая мышь SVEN RX-G880

8 декабря 2022, 15:15

Жаркими игровые баталии могут быть не только в виртуальном пространстве, но и в реальном мире.



Практически все киберспортсмены рано или поздно сталкивались с тем, что держащая мышь ладонь нагревается, становится влажной... в итоге манипулятор начинает выскальзывать из рук, уровень комфорта падает и становится все тяжелее сосредоточиться на игровом процессе. Инженеры финской компании SVEN подошли к решению этой проблемы со свойственной им решительностью — взяли, да и встроили в новую игровую мышь SVEN RX-G880 двухскоростной вентилятор, постоянно обдувающий руку игрока свежим воздухом. Решение простое и элегантное, а главное — эффективное.

Дизайн манипулятора в целом получился весьма примечательным благодаря обилию «агрессивных» деталей с острыми углами и настраиваемой подсветки, делающей SVEN RX-G880 одним из доминирующих элементов оформления игрового пространства. При этом корпус мыши сделан максимально эргономичным и обеспечивает комфортный хват в течение многих часов игры. Не менее интересна и «начинка» устройства. Оптическое разрешение его сенсора варьируется в промежутке от 400 до 7000 DPI, что помогает подобрать наиболее выгодное с точки зрения эффективности действий в игре соотношение точности и скорости перемещения указателя.Конечно же, не обошлось без программируемых кнопок с возможностью записи макросов — они позволят делать самые востребованные цепочки действий быстро и буквально «в одно касание». При этом настройки хранятся во внутренней памяти SVEN RX-G880, потому даже при переключении между различными ПК она продолжит работать ровно так, как привык ее обладатель. Пригодятся «специальные навыки» и в работе или учебе — любых видах деятельности, где важен высокий уровень комфорта использования и наличие опций, повышающих эффективность взаимодействия пользователя с компьютером.Новая SVEN RX-G880 — одно из самых оригинальных и «продвинутых» устройств последнего времени, но ориентированное при этом на широкую аудиторию, что прекрасно видно по его стоимости.