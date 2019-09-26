Игровой набор SVEN GS-9200 — представлен официально

26 сентября 2019, 11:45

В стремительной динамике шутеров, жарких баталиях RPG или тактических противостояниях стратегий главное оружие ПК-геймера — это клавиатура, мышь и коврик для нее.

Специализированные игровые устройства — непременный атрибут всех профессиональных геймеров, а вот начинающие игроки и просто любители провести час-другой за компьютерными играми зачастую вынуждены идти на разного рода компромиссы.Игровой набор SVEN GS-9200Именно для них компания SVEN разработала набор SVEN GS-9200, сочетающий доступную цену с уровнем качества и функциональности игровых устройств. Входящие него устройства будут долго радовать своего владельца и переживут вместе с ним ни один час игровых баталий благодаря прочным кабелям в тканевой оплетке. Мышь из SVEN GS-9200 обладает эргономичной формой, и поддерживает четыре переключаемых режима DPI. Ее достоинства прекрасно дополняются идущим в комплекте ковриком, который обеспечивает плавное скольжение и высокую точность позиционирования.Клавиатура содержит 10 дополнительных мультимедийных кнопок и поставляется с 8 сменными колпачками для наиболее часто используемых геймерами клавиш, что расширяет возможности ее кастомизации. Кстати, внешний вид — еще одна из сильных сторон комплекта. Дизайнеры воплотили в SVEN GS-9200 ряд решений, которые обычно не встречаются в устройствах бюджетного сегмента.Игровой набор SVEN GS-9200 — это отличная возможность окунуться в атмосферу профессионального гейминга, доступная каждому.