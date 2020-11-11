Игровой набор SVEN GS-9100

11 ноября 2020, 10:45

Во время по-настоящему жаркой игровой сессии возможны разные неожиданности. Используемая периферия должна быть к этому готова, одновременно оставаясь красивой и удобной — ведь именно от нее во многом зависит формирование правильной атмосферы и комфорт геймера.

Мышь и клавиатура SVEN GS-9100 созданы специально для поклонников киберспорта, а потому им многое по плечу. Конструкция максимально надежна и не подведет в самый неподходящий момент.



Даже от такой досадной неприятности, как пролитая жидкость, спасет влагоустойчивая конструкция, а оригинальный вид обеспечит динамическая подсветка. Эффект «дыхания» делает свечение игровой клавиатуры еще более захватывающим, а регулировка яркости позволяет ему всегда быть комфортным и не отвлекать геймера от игры. Еще большее удобство обеспечивают 12 дополнительных мультимедийных функций верхнего ряда кнопок клавиатуры, которые активируются при нажатии клавиши Fn.



Мышь поддерживает разрешения 1000/1200/1600 DPI и оперативное переключение между ними — пользователь может подобрать удобное соотношение скорости и точности движения указателя в соответствии с разрешением монитора и собственными предпочтениями. Еще один немаловажный плюс набора SVEN GS-9100 — доступная цена, в чем геймеры могут убедиться прямо сегодня, он уже появился на полках магазинов электроники и бытовой техники.