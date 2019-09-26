Игровой набор SVEN GS-4300 — полный арсенал настоящего геймера

26 сентября 2019, 12:15

Компания SVEN собрала в одном комплекте лучшие «орудия» для увлеченных игроков: клавиатуру, гарнитуру, мышь и коврик.

Все устройства способны пережить даже самые жаркие баталии благодаря кабелям повышенной прочности в тканевой оплетке. Коврик также сделан из высокопрочного материала, который обеспечит многие километры «пробега» мышки с комфортным для игрока сопротивлением и отличной точностью позиционирования. Мышь поддерживает разрешения 1200/2400/3200 DPI и оперативное переключение между ними.Входящая в состав комплекта клавиатура оснащена функцией Antighost, которая сводит на нет опасность «фантомных» нажатий клавиш. Дополнительное удобство обеспечивают 12 дополнительных мультимедийных функций, которые активируются при нажатии кнопки Fn. Вместе с клавиатурой поставляется 8 сменных колпачков для клавиш. Как и во всех игровых устройствах от SVEN, немало внимания при разработке комплекта уделено дизайну — «агрессивный» внешний вид устройств не оставляет сомнений в их игровой родословной. А завершает картину настраиваемая подсветка клавиатуры и мыши с тремя режимами работы.Захватывающую звуковую картину владельцам SVEN GS-4300 обеспечивает гарнитура с охватывающими амбушюрами и пассивной системой шумоподавления. Любители командных игр и сетевого общения наверняка высоко оценят качество ее микрофона. А комфорт даже при очень длительном ношении придется по нраву всем геймерам.Игровой набор SVEN GS-4300 — это отличная и, что немаловажно, бюджетная возможность «упаковаться по полной».