Новая аккустика SVEN 445

27 ноября 2019, 13:45

Новая SVEN 445 оснащена превосходными динамиками и впечатляющей подсветкой для насыщенного звукового сопровождения легендарных игровых баталий или простой передачи любимых мелодий со смартфона или компьютера. Make Use Of FTW!

Эти динамики не только дают мощный звук, они взрываются цветом! Разноцветная светодиодная динамическая подсветка в сочетании с матово-черным корпусом отлично вписывается в любую конфигурацию игровой станции. На передней панели каждой колонки находятся два переливающихся светящихся круга. Подсветку можно выключить с помощью сенсора на верхней панели. Звуки игрового мира в сочетании со световыми эффектами мгновенно изолируют вас от реальности. Вы гарантированно получите весь спектр впечатлений!Два динамика диаметром 65 мм. с пиковой мощностью 6 Вт. обеспечивают оптимальное качество и мощную глубину звукам вашей игры в частотном диапазоне 90 - 20 000 Гц. Кроме этого, к акустической системе подключаются наушники и микрофон. SVEN 445 получает питание через USB-порт от компьютера, ноутбука или блока 5V DC. Вам не придется искать дополнительную розетку, и на столе будет меньше свисающих проводов.Игровая USB мультимедийная акустика 2.0 SVEN 445 имеет встроенные акустический и сигнальный кабели. Это упрощает подключение к компьютеру, ноутбуку, МР3 плееру или смартфону.