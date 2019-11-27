Новая аккустика SVEN 445

Эти динамики не только дают мощный звук, они взрываются цветом! Разноцветная светодиодная динамическая подсветка в сочетании с матово-черным корпусом отлично вписывается в любую конфигурацию игровой станции. На передней панели каждой колонки находятся два переливающихся светящихся круга. Подсветку можно выключить с помощью сенсора на верхней панели. Звуки игрового мира в сочетании со световыми эффектами мгновенно изолируют вас от реальности. Вы гарантированно получите весь спектр впечатлений!
Два динамика диаметром 65 мм. с пиковой мощностью 6 Вт. обеспечивают оптимальное качество и мощную глубину звукам вашей игры в частотном диапазоне 90 - 20 000 Гц. Кроме этого, к акустической системе подключаются наушники и микрофон. SVEN 445 получает питание через USB-порт от компьютера, ноутбука или блока 5V DC. Вам не придется искать дополнительную розетку, и на столе будет меньше свисающих проводов.
Игровая USB мультимедийная акустика 2.0 SVEN 445 имеет встроенные акустический и сигнальный кабели. Это упрощает подключение к компьютеру, ноутбуку, МР3 плееру или смартфону.