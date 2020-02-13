Акустическая 2.0 система SVEN MC-30

13 февраля 2020, 11:45

Только передовые разработки, лучшие компоненты и проверенное временем потрясающее звучание — вот рецепт легендарной линейки акустических систем SVEN STREAM, долгие годы радующей поклонников настоящего Hi-Fi.

Многие продукты этой серии до сих пор приносят массу позитивных эмоций меломанам, но все течет и меняется — настало время для появления новых колонок, которые не только продолжат традиции линейки, но и обеспечат ранее недоступный уровень комфорта благодаря использованию актуальных технологий.



«Сердце» SVEN MC-30 — современный усилитель класса D мощностью 200 Вт, обеспечивающий громкое, но вместе с тем качественное звучание, соответствующее высоким стандартам домашних Hi-Fi систем. Встроенный DSP-процессор благодаря цифровой обработке сигнала позволяет обеспечивать эффектный звук при использовании источников с разным уровнем качества — от lossless-файлов до популярных стриминговых сервисов.



Глубокий и мощный бас достигается благодаря динамику диаметром 140 мм, а за воспроизведение верхних частот отвечает отдельный высококлассный купольный твиттер. Эти колонки понравятся всем — от любителей «качающих» басов в хип-хопе до поклонников классической музыки. Сохранение идеального баланса и качественное воспроизведение всех частот достигаются благодаря технологии Bi-Amping — раздельному усилению ВЧ и НЧ каналов.



Вы не будете «привязаны» проводами к своим колонкам благодаря поддержке беспроводной передачи звука через Bluetooth-соединение. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической 2.0 системой, после чего весь процесс будет занимать считаные секунды. Ну а для подключения к стационарному источнику есть аналоговый вход RCA и цифровой оптический вход, обеспечивающий максимальное качество звука.



Управлять всеми видами подключения, переключаться между источниками и менять все настройки системы можно с помощью компактного и удобного пульта дистанционного управления. Разработчики SVEN MC-30 позаботились о том, чтобы ваше общение с ней было максимально удобным. Каждая ее деталь: от электронных компонентов до корпуса из MDF и элементов дизайна сделана с одной целью — доставить радость и удовольствие пользователям.