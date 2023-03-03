Акустическая система SVEN 422

3 марта 2023, 11:45

Компания SVEN продолжает развивать линейку компактных акустических систем, занимающих минимум пространства рабочего места и подходящих для использования как со стационарным ПК, так и с ноутбуком.

Новая SVEN 422 имеет размеры всего лишь 315 × 60 × 55 мм, за звук в ней отвечает пара динамиков диаметром 52 мм, обеспечивающих звучание в диапазоне от 80 до 20 000 Гц. При желании такую колонку даже можно взять с собой, ведь ее вес тоже крайне невелик — всего лишь чуть больше 350 г, а корпус сделан из прочного пластика.Дизайн акустики 2.0 выполнен в современной минималистичной манере, но при этом не лишен оригинальности. Внимание сразу привлекает регулятор громкости на передней панели, оснащенный эффектной подсветкой. Подключение устройства осуществляется через порт USB, дополнительного питания и установки драйверов не требуется — все очень просто, быстро и легко. И, конечно, стоимость устройства делает его максимально доступным широкому кругу потребителей. Приобрести SVEN 422 можно уже сегодня, достаточно найти ее в каталогах магазинов электроники.