Проводная мышь SVEN RX-90 — компактная "помощница" в больших делах

7 февраля 2022, 10:15

Лаконичный дизайн, удобная форма и сдержанная яркость подсветки позволяют использовать SVEN RX-90 в качестве универсального варианта для работы или досуга в офисе или дома.

Простая форма, небольшой вес и минимализм в деталях так же прекрасно подойдут для тех, кто планирует использовать ее совместно с ноутбуком и носить с собой, работая в дороге.

Оптическое разрешение выбрано максимально универсальное — 1000 DPI, оно позволит комфортно работать в подавляющем большинстве приложений. Кабель имеет длину 1,5 метра – можно подключиться хоть к ноутбуку, хоть к стоящему поодаль системному блоку ПК. Симметричная форма делает SVEN RX-90 подходящей как для левшей, так и для правшей. Минималистический стиль гармонично дополняется мягкой подсветкой прозрачных контуров элементов корпуса, пропускающих световой поток от работающего светодиода.



Проводная компьютерная мышь SVEN RX-90 сочетает в себе целый ряд достоинств, которые на первый взгляд могут показаться несовместимыми. Компактная, но комфортная в работе. С лаконичным дизайном, но оснащенная минималистичной матовой подсветкой. Удобная и универсальная, но при этом недорогая и доступная широкому кругу пользователей. Практичный и функциональный манипулятор SVEN RX-90 уже сейчас в каталогах интернет-магазинов, маркетплейсов и на полках магазинов электроники и бытовой техники.