Проводная мышь SVEN RX-100 — копировать и вставить одним щелчком

24 января 2022, 9:15

В каждом новом продукте от SVEN есть своя «фишка», которая отличает его от собратьев по линейке, делает по-своему уникальным и удобным.

В этот раз инженеры компании решили позаботиться о тех пользователях, которым приходится много заниматься обработкой текстов и других объектов. Две специализированные кнопки на новой проводной компьютерной мыши SVEN RX-100 позволяют осуществлять копирование и вставку одним движением, что значительно экономит время. Даже если ваши пальцы нажимают «Ctrl+C» и «Ctrl+V» быстро и в автоматическом режиме — поверьте, делать то же самой одним кликом мышки намного проще и удобнее.



Конечно же, это далеко не единственное достоинство нового устройства. При переходе от работы в текстовых редакторах к графическим или от серфинга в интернете к монтажу видео пригодится возможность настройки разрешения, которое может достигать солидных 4000 DPI. Немало внимания традиционно уделено комфорту использования — форма у мыши простая, но крайне эргономичная, в руке она лежит практически идеально. Более того, несмотря на наличие специальных клавиш, корпус абсолютно симметричен, что позволяет управлять устройством и левой, и правой рукой.



Дизайн у новой SVEN RX-100 простой и максимально строгий — он прекрасно впишется в любое рабочее место и не будет слишком бросаться в глаза. Кабель имеет длину 1,5 метра — этого хватит для подключения не только к ноутбуку, но и расположенному поодаль ПК. Финскому производителю снова удалось совместить простоту, удобство и интересные функции в одном устройстве, сохранив при этом его цену максимально доступной для широкого круга пользователей. Первые покупатели уже получили свои новые мышки, присоединиться к ним очень просто — RX-100 доступна в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.