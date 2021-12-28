Проводная мышь SVEN RX-95 — "Ctrl+C" и "Ctrl+V" в одно касание

28 декабря 2021, 10:45

«Скопировать» и «вставить» — пожалуй, два наиболее распространенных действия при работе на ПК, особенно, если пользователь много взаимодействует с текстами, фото или другими объектами.

Кто-то пользуется «выпадающим» меню, кто-то предпочитает более быстрый способ и приучает свои пальцы нажимать «горячие клавиши». Но есть вариант еще эффективнее — стать обладателем новой компьютерной мыши SVEN RX-95, которую инженеры финского производителя оснастили специальными кнопками для этих функций.





При этом новое устройство не перегружено лишними возможностями и прекрасно подойдет любителям минимализма. Дизайн строг и лишен заметных декоративных элементов — мышь будет отлично смотреться как на домашнем рабочем месте, так и где-нибудь в офисе. Кабель имеет длину 1,5 метра — ее хватит для подключения как к ноутбуку, так и к размещенному где-нибудь рядом системному блоку ПК.



Форма у корпуса эргономичная, он прекрасно лежит в руке. А еще, несмотря на наличие специальных клавиш, он полностью симметричен — устройством будет удобно управлять и правшам, и левшам. Также среди интересных особенностей SVEN RX-95 надо отметить возможность настройки разрешения, которое может достигать до 4000 DPI. Обычно такая функция есть у игровых решений, но пригодится она и для серьезных задач — разные режимы позволят комфортно работать и в текстовых редакторах, и в графических, а также быстро переходить от серфинга в интернете к монтажу видео, например.



Простота, удобство, строгий дизайн и специальные возможности — у новой мыши SVEN RX-95 есть все, чтобы стать любимицей множества пользователей. Аудитория устройства максимально широка еще и из-за невысокой цены, которая приятно удивит тех, кто уже сегодня найдет новинку в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.