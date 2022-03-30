Компактная беспроводная мышь SVEN RX-210W

30 марта 2022, 15:15

Удобно лежит в руке, отлично выглядит, универсальна и приятна в использовании — все это можно сказать про новую компьютерную мышь RX-210W от финской компании SVEN.

Разработчики манипулятора решили сосредоточиться на том, чтобы сделать компактное и достаточно легкое устройство, способное стать надежным помощником и в работе, и в развлечениях. Её удобно брать с собой и использовать с ноутбуком.



При этом она обладает массой возможностей, которые мы все привыкли видеть у моделей с более серьезными габаритами. Да и, чего скрывать, большей стоимостью. Например, RX-210W оборудована специальной кнопкой, переключающей режимы разрешения от 800 до 1400 DPI. Это позволяет с одинаковым комфортом работать в различных приложениях — от браузера до графических редакторов. Клавиши нажимаются с приятным щелчком и идеально выверенным усилием, а симметричная форма корпуса делает RX-210W одинаково удобной как для правшей, так и для левшей.



Ну и, конечно, нельзя не упомянуть возможность беспроводного подключения с помощью идущего в комплекте компактного USB-адаптера. При этом установка каких-либо драйверов или программ не потребуется, устройство достаточно просто подключить к компьютеру. А во время пауз в работе или при переноске его можно отключить с помощью специальной клавиши. Немало внимания уделено и внешнему оформлению — строгому, но с оригинальными декоративными элементами. И все это можно получить по крайне приятной цене и уже прямо сейчас — новая SVEN RX-210W уже появилась на полках магазинов электроники и бытовой техники.