Новая беспроводная мышь SVEN RX-570SW

28 августа 2023, 14:45

Компания SVEN продолжает развивать свою линейку беспроводных компьютерных мышей, ориентированных на максимальный комфорт использования.



Новая RX-570SW — обновление очень успешного ряда моделей, оборудованных бесшумными правой и левой кнопками, которые не будут мешать окружающим ни дома, ни в библиотеке или другом тихом месте, где обладатели новинки захотят поучиться или поработать. Подключение к ноутбуку или ПК может осуществляться как по радиоканалу с помощью USB-адаптера, так и посредством Bluetooth, поддерживаются устройства под управлением Windows или MacOS.





Компактный плоский корпус манипулятора позволяет легко разместить его в сумке или рюкзаке, RX-570SW максимально адаптирована для постоянной переноски вместе с ноутбуком. При этом он сделан симметричным и будет одинаково удобен как правшам, так и левшам. Прорезиненное колесико очень приятно на ощупь и не проскальзывает при вращении пальцем — конструкторы подумали про каждую мелочь, которая может повлиять на комфорт использования устройства. Весь корпус имеет покрытие Soft Touch, приятен на ощупь и отлично лежит в руке в течение долгих часов непрерывной работы.



От подавляющего большинства «офисных» мышей RX-570SW отличается тем, что поддерживает смену режимов DPI, что помогает подобрать удобное соотношение скорости и точности передвижения курсора на экране для мониторов с разным разрешением и разных программ — от офисных приложений до редакторов графики. Немаловажным является и тот факт, что разработчики вновь поставили себе цель сделать устройство не только надежным и удобным в работе, но и доступным широкому кругу пользователей. Чтобы убедиться в том, что им это удалось, достаточно открыть каталоги крупных магазинов электроники — продажи SVEN RX-570SW уже стартовали.