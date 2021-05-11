Беспроводная мышь SVEN RX-515SW — бюджетная "тихоня" с талантами

11 мая 2021, 9:45

Выбор режимов DPI уже становится традиционным функционалом для геймерских мышей.

В последнее время возможность использования сменного разрешения все чаще встречается и в девайсах, предназначенных для работы в офисных программах, редакторах графики и в других приложениях.

Компания SVEN разработала и предлагает потребителям модельный ряд компьютерных мышей в классическом офисном стиле, поддерживающих оперативную смену DPI с помощью специальной кнопки на корпусе. Недавно в этой линейке появилась модель SVEN RX-515SW с настраиваемым разрешением сенсора до 1600 DPI, а также еще целым рядом очень интересных особенностей.Компактный корпус и вес всего 49 г позволяют всегда носить мышь с собой и использовать вместе с ноутбуком, а три режима разрешения – адаптировать ее под любые задачи. Беспроводной приемник максимально компактен, его можно смело оставлять в USB-разъеме ноутбука при транспортировке и не бояться потерять. Отдельного упоминания заслуживают бесшумные клавиши SVEN RX-515SW – громкие клики не будут мешать домочадцам, коллегам в офисе или соседям по коворкингу. Ну и, наконец, отличная новость для левшей – компьютерная мышь симметрична и прекрасно лежит в любой из рук.SVEN RX-515SW получилась максимально надежной, удобной и универсальной – она придется по вкусу множеству пользователей: от работающих за домашними ПК до предпочитающих ноутбуки и постоянное движение. Стоимость устройства при этом можно смело назвать невысокой – обеспечить новый уровень комфорта работы и развлечений сможет себе позволить широкий круг покупателей. Уже сейчас в этом можно убедиться, найдя SVEN RX-515SW в каталогах магазинов электроники.