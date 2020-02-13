Проводная мышь SVEN RX-114 — офисное решение с особыми талантами

13 февраля 2020, 12:15

Почему-то принято считать, что офисная компьютерная мышь должна быть крайне простой и незатейливой.

Новая SVEN RX-114 разрушает этот миф и предлагает пользователям ряд дополнительных возможностей, которые непременно пригодятся им в повседневной работе. Дизайн манипулятора максимально строг и выдержан в «классическом» стиле — никаких ярких деталей или бросающихся в глаза декоративных элементов. Он будет уместен в любой среде, где необходимо сохранять рабочую атмосферу — от домашнего офиса до кабинета руководителя.



Корпус довольно компактный на боковой стороне слева находятся две кнопки — «Вперед» и «Назад», которые обеспечивают более эффективную навигацию в интернет-браузере и других приложениях. Главное же отличие нового устройства от многочисленных «офисных собратьев» — это возможность переключения между различными режимами разрешения сенсора в пределах от 600 до 2000 DPI, которая чаще встречается в геймерских решениях. Между тем, она очень пригождается не только в играх, но и при переходе от работы в офисных приложениях к обработке графики, например.



Новая SVEN RX-114 — это отличная возможность получить дополнительные навигационные кнопки и функцию смены режимов DPI, не переплачивая за дорогостоящие игровые решения. Она уже поступила в продажу и ждет покупателей на полках ведущих магазинов электроники.