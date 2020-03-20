Беспроводная мышь SVEN RX-260W

20 марта 2020, 13:45

Для работы в офисных приложениях мыши необходимо совсем немного — сенсор, да пара кнопок.

Даже уже привычное всем колесико на самом-то деле не является обязательным, вполне можно обойтись и без него. Вот только нужно ли? Ведь мы хотим работать максимально эффективно и с высоким уровнем комфорта. А для этого нам просто необходимы дополнительные функции.

Новая мышь RX-260W от компании SVEN собрала в себе все самое необходимое для работы и даже немного больше. Первое, о чем стоит сказать — это беспроводное подключение. Как бы там ни было, а работать без проводов намного удобнее. Устройство очень компактное, его можно всегда взять с собой — любители поработать за ноутбуком наверняка оценят эту возможность. Кольцо прокрутки прорезинено, чтобы обеспечить максимальный уровень удобства скроллинга страниц.Главная же особенность устройства, унаследованная им от более дорогих геймерских решений – это возможность переключения между различными режимами разрешения оптического сенсора. Она пригождается не только в играх, но и в повседневной деятельности – например, при переходе от работы с текстом к редактированию графики. Немаловажным плюсом новой SVEN RX-260W является цена – несмотря на целый ряд дополнительных функций, она остается по-настоящему бюджетным устройством. В чем каждый из покупателей может убедиться лично, новая компьютерная мышь уже появилось на полках магазинов.