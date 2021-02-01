Беспроводная мышь SVEN RX-350W

1 февраля 2021, 12:45

Много ли нужно от мыши при работе с офисными приложениями? Казалось бы, всего ничего — приличный сенсор, колесико, да пара кнопок.

Но это если не стремиться к высокому уровню комфорта, а значит — и эффективности. А вот если задуматься о них хоть на миг, многие из функций более «продвинутых» устройств уже не кажутся такими уж и дополнительными. Взять, к примеру, настраиваемое разрешение. Традиционно оно есть только у игровых решений, которые довольно дороги и обладают немалыми габаритами. А ведь пригождается эта функция и при параллельной работе с офисными приложениями и графическими редакторами, например.

А есть ли более компактное и недорогое решение с этой функцией? Да, причем не одно — у финского бренда Sven есть целая линейка манипуляторов, сочетающих удобный размер корпуса с настраиваемым разрешением и еще рядом полезных особенностей. Взять, например, мышь SVEN RX-350W: она среднего размера и прекрасно подойдет для мобильного использования с ноутбуком, но при этом оснащена отличным сенсором с изменяемым разрешением 800/1200/1600 DPI, переключающимися нажатием на специальную кнопку.И, конечно, она беспроводная — в наше время всерьез говорить о комфорте использования проводных решений уже не приходится. Каждая деталь манипулятора сделана так, чтобы превратить работу с ПК в удовольствие — от эргономичного корпуса с Soft Touch покрытием до кнопок с приятным кликом и прорезиненного колесика. При серфинге в интернете, да и в ряде других случаев крайне полезными будут кнопки навигации «Вперед» и «Назад», расположенные на боковой части корпуса.Устройство поставляется в двух цветах: черном для любителей стильной классики и красном для поклонников оригинального яркого дизайна. Стоимость компьютерной мыши тоже радует — SVEN вновь демонстрирует, что качественное и удобное устройство совершенно необязательно должно быть дорогим.