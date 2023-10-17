Новая беспроводная мышь SVEN RX-450W

17 октября 2023, 13:45

Оптимальное сочетание скорости и точности движения курсора в играх, редакторах графики или видео и даже офисных приложениях – залог комфортного и эффективного взаимодействия с ПК.

Именно поэтому при создании новой беспроводной компьютерной мыши RX-450W инженеры SVEN предусмотрели настройку оптического разрешения сенсора в пределах 1200 до 3200 DPI, что позволяет подобрать идеальную скорость указателя в зависимости от запущенного приложения и используемого экрана. При этом менять режимы можно буквально «на лету», не отвлекаясь от работы или игры – для этого у мыши есть специальная клавиша на верхней панели.Корпус SVEN RX-450W спроектирован с учетом последних достижений в области эргономики, а потому обеспечивает максимум комфорта и возможность работать или играть в течение долгих часов без признаков утомления. Дизайн устройства отличается одновременно лаконичностью и оригинальностью, которая достигается за счет добавления ярких контрастных элементов. К компьютеру или ноутбуку новая мышь подключается с помощью компактного USB-адаптера, работающего на частоте 2,4 ГГц. За длительную автономную работу отвечает встроенный аккумулятор емкостью 500 мА·ч, зарядка которого осуществляется через современный порт USB Type C.Боковые кнопки навигации «Вперед» и «Назад» помогут не только во время интернет-серфинга или при работе в офисных приложениях, но и в играх. А нажимаемое колесико с резиновым протектором станет отличным помощником обеспечив максимально надежный контакт с пальцем и приятные тактильные ощущения. Новая SVEN RX-450W получила полный комплект самых необходимых современных функций и возможностей, сохранив при этом стоимость, делающую ее доступной широкому кругу пользователей. В этом уже могут убедиться все желающие, продажи в магазинах электроники стартовали.