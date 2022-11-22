Новая беспроводная мышь SVEN RX-565SW

22 ноября 2022, 15:15

От универсальной компьютерной мыши для повседневного использования мы ожидаем надежности, наличия самых необходимых функций и максимального уровня комфорта.

И все это есть в модели от компании SVEN, получившей название RX-565SW. Отличительной чертой устройства являются абсолютно бесшумные правая и левая клавиши, которые не будут отвлекать громкими кликами и мешать окружающим, что особенно оценят пользователи, работающие дома. Компактный USB-адаптер помогает быстро и легко подключить мышь к устройствам под управлением Windows или MacOS без проводов и установки дополнительных драйверов.Прорезиненное колесико мыши очень приятно на ощупь и не проскальзывает при вращении его пальцем. Корпус манипулятора имеет плоскую форму и крайне компактен, что позволяет легко брать RX-565SW с собой. Благодаря его симметричности устройство будет одинаково удобным как для правшей, так и для левшей. Клавиша выключения позволит не расходовать заряд аккумулятора, пока устройство не используется. Но сильно заботиться об экономии не придется. Встроенный аккумулятор емкостью 400 мА·ч обеспечивает долгие часы бесперебойной работы, зарядка может осуществляться от USB-порта ПК или ноутбука через разъем microUSB.В отличие от множества других офисных мышей, SVEN RX-565SW поддерживает смену режимов DPI. Это поможет адаптировать скорость и точность перемещения курсора под используемое разрешение экрана, а также пригодится при переходе к работе с разными программами — между офисными приложениями и редакторами графики, например. Максимальное разрешение составляет 1600 DPI.