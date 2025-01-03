Беспроводная мышь SVEN RX-550SW — новый уровень технологий и комфорта

3 января 2025, 14:45

Вертикальные компьютерные мыши набирают все большую популярность благодаря высокому уровню удобства и комфорта — за счет более естественного положения руки при работе с ними кисть меньше устает, снижается риск возникновения туннельного синдрома.

Естественно, что появляются они и в нашем ассортименте — новая RX-550SW выполнена как раз в этом формате. Параллельно разработчики оснастили ее самыми передовыми функциями, некоторые из которых мы только недавно начали встречать у манипуляторов SVEN.

В первую очередь речь идет о разнообразии вариантов подключения устройства. Во-первых, поддерживаются сразу два беспроводных режима соединения — посредством Bluetooth или через радиоканал с помощью идущего в комплекте компактного беспроводного адаптера. А во-вторых, новая мышь умеет «запоминать» сразу три устройства — можно осуществить связь одновременно с ПК, ноутбуком и телевизором, например. И попеременно работать с любым из устройств без необходимости заново проходить процедуру сопряжения.Бесшумные правая и левая кнопки, которые не будут отвлекать громкими кликами и мешать окружающим, нередко встречаются в мышах SVEN и уже успели прийтись по душе многим пользователям, особенно тем, кто работает из дома. Еще одна привлекательная особенность эргономики RX-550SW — это прорезиненное колесико мыши, которое очень приятно на ощупь и не проскальзывает при вращении его даже слегка влажным пальцем. За длительную работу в беспроводном режиме отвечает аккумулятор емкостью 700 мА·ч, способный непрерывно поддерживать работоспособность мыши в течение нескольких суток, зарядка при этом осуществляется через широко распространенный порт USB Type C — долго искать подходящий кабель не придется, у большинства пользователей он уже есть под рукой. Клавиша выключения позволит сэкономить заряд батареи, пока устройство не используется.Возможность выбирать режимы DPI мыши, подбирая скорость и точность перемещения курсора под разрешение экрана и используемое ПО, окончательно перестала быть особенностью только игровых решений, нередко встречаясь и у офисных устройств. Есть она и у SVEN RX-550SW — пользователь может выбрать из нескольких вариантов оптического разрешения: 800, 1200, 1600 и 2400 DPI. Ну и завершает список достоинств новинки еще одна функция, унаследованная у «продвинутых» игровых устройств — динамическая RGB-подсветка, делающая внешний вид мыши еще более оригинальным и интересным. При этом разработчикам SVEN традиционно удается предлагать не только наполненные самыми современными технологическими решениями, но и доступные широкому кругу пользователей продукты. Новая RX-550SW не стала исключением, что можно легко проверить, открыв каталоги крупных магазинов электроники и бытовой техники — продажи уже стартовали.