Беспроводная мышь SVEN RX-590SW

25 мая 2021, 10:15

Комфорт и стабильность работы — это то, на что мы в первую очередь обращаем внимание, когда выбираем компьютерную мышь для повседневного использования.

Но иногда мы даже не подозреваем, что некоторые из дополнительных функций могут открыть новые горизонты удобства и эффективности работы. Один из ярких примеров — изменение режимов DPI. Многие считают, что оно нужно только геймерам, но это далеко не так — пригодится возможность сменить разрешение и при переходе от офисных приложений к редакторам графики и обратно, например.Поэтому компания SVEN добавила эту функцию и в свои офисные мыши, например — в новую SVEN RX-590SW. Максимальное разрешение, кстати, составляет 1600 DPI — вполне солидная цифра даже по меркам игровых решений. Кроме этого, новый манипулятор получил эргономичный корпус, обеспечивающий удобный хват и правильное положение ладони, позволяющие без проблем работать в течение нескольких часов.Правая и левая клавиши, на которые ложится основная часть нагрузки, абсолютно бесшумны и не будут мешать вам сосредоточиться громкими кликами. Боковые кнопки навигации помогут быстро перемещаться по различным меню, а также обеспечат удобный веб-серфинг. Подключение манипулятора к ПК возможно посредством Bluetooth или через радиоканал — как вам будет удобнее. Используемый для второго типа подключения адаптер очень компактен, его совершенно необязательно вынимать из ноутбука при переноске, что особенно важно для тех, кто ценит мобильность.За автономность мыши отвечает встроенный аккумулятор емкостью 400 мА·ч, подзарядка которого осуществляется через порт USB Type C, которым оснащается большинство современных гаджетов. Наполнив SVEN RX-590SW самыми интересными и востребованными технологиями, финский производитель не забыл и о том, что устройство должно быть доступно широкому кругу покупателей — его цена может удивить, но исключительно приятно. Проверить это можно уже сегодня, мышь доступна в крупных магазинах электроники.