Акустическая Hi-Fi система SVEN MC-50

15 апреля 2025, 13:15

Мультимедийная акустика 2.0 нашей компании уже не первое десятилетие позволяет широкому кругу любителей музыки прикоснуться к настоящему Hi-Fi — наши колонки всегда радовали не только хорошим звуком, но и сдержанной стоимостью.

При этом в нашем ассортименте присутствуют как компактные устройства, так и полноценная активная полочная акустика. Вершиной линейки стала флагманская модель SVEN MC-50, вобравшая в себя актуальные на сегодня день опции и технологии.

В качестве усилителя выбран TAS3251 от легендарной компании Texas Instruments, который позволяет добиться громкого и одновременно качественного звучания, благодаря дополнительной обработки звука с помощью встроенного DSP-процессора. Общая мощность акустики составляет внушительные 210 Вт — хватит, чтобы озвучить даже большую комнату. При этом для сохранения идеального тонального баланса и качественного воспроизведения всех частот применяется технология Bi-Amping — раздельное усиление ВЧ и НЧ каналов.За высокие и низкие частоты отвечают разные динамики. Высокочастотный диапазон берут на себя шелковые купольные твитеры, дающие максимальный уровень детализации. Ну а плотный бас обеспечивают крупные динамики диаметром 6.5” (16,5 см) с мембраной из стекловолокна. В итоге SVEN MC-50 выдает плотный и сбалансированный звук, который отлично подойдет для различных музыкальных жанров — от «качающего» басами хип-хопа до классики.Корпус акустики при этом выполнен из плотного MDF, что позволяет избежать лишних резонансов и достичь более впечатляющего звучания — не секрет, что колонки из дерева звучат лучше, чем пластиковые. Передняя панель сделана наклонной, чтобы направить звук в сторону головы пользователя при настольном размещении колонок, что позволяет не задумываться о их установке на подставках или специальных полках. Отверстие фазоинвертора выведено вперед, потому акустику можно смело размещать практически вплотную к стенам или другим препятствиям без заметного ущерба для качества звучания.Серьезно поработали наши инженеры и над возможностями подключения источников звука к новым MC-50. Звук с мобильных гаджетов можно передать без проводов через Bluetooth-соединение, причем практически без потери качества — благодаря установленному в колонках чипсету Qualcomm QCC3031 поддерживается кодек высокой четкости aptX HD. Для аналогового подключения есть традиционный вход RCA, предусмотрен и любимый многими цифровой оптический вход, к которому удобно подключать ПК, игровые приставки или различные плееры.Самое же интересное в этом плане — это максимально простая интеграция в домашний кинотеатр: благодаря порту HDMI (Arc) к колонкам легко подключить телевизор. Причем поддерживается не только передача звука, но и технология HDMI CEC, позволяющая управлять акустикой с помощью пульта телевизора. Свой ПДУ у SVEN MC-50 тоже имеется — изменять параметры работы акустики, а также управлять воспроизведением на подключенных посредством Bluetooth гаджетах можно не вставая с дивана.Тональным балансом и громкостью также можно управлять с помощью поворотных регуляторов на боковой панели активной колонки. Предусмотрен светодиодный индикатор питания и режима ожидания, причем отключаемый — его свет не будет мешать при использовании акустики в темноте. Заметно, что разработчики SVEN MC-50 уделили внимание даже самым мелким деталям, влияющим на уровень комфорта использования устройства. В результате у них получилась действительно универсальная Hi-Fi акустика, способная порадовать настоящих меломанов и любителей кино.