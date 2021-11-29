Игровая гарнитура SVEN AP-U1500MV

29 ноября 2021, 15:15

Объемный звук и разнообразные опции для кастомизации — чего еще можно желать от игровых наушников?

Конечно же, отличного уровня комфорта и надежности, а еще возможности легко и с удовольствием общаться с соратниками по команде. И все это есть в представленных недавно компанией SVEN геймерских наушниках AP-U1500MV. Устройство предлагает киберспортсменам не только новый уровень погружения в игры, но и настоящее преимущества в виртуальных баталиях — объемный звук 7.1 позволяет более четко локализовать противников и другие источники опасности.

Отключаемая LED-подсветка дает возможность тонко управлять игровой атмосферой и привлекает взгляды окружающих. Включение подсветки и настройка звука производятся с помощью специального ПО, позволяющего придать устройству индивидуальность и обеспечить его максимальное соответствие запросам и потребностям конкретного пользователя. Высочайший уровень комфорта и пассивной звукоизоляции достигается за счет удобного оголовья и мягких амбушюров, которые совместно позволяют добиться идеального прилегания гарнитуры к голове.Отдельной «достопримечательностью» наушников SVEN AP-U1500MV является кабель. Первое, что привлекает внимание — это, конечно, стильная и прочная тканевая оплетка. Она не только защищает от перетирания и других повреждений, но и предотвращает запутывание. А еще на кабеле размещен удобный пульт, благодаря которому можно буквально одним движением управлять громкостью, микрофоном и подсветкой, ни на секунду не отрываясь от игрового процесса. Подключение к источнику осуществляется с помощью USB, что позволяет добиться высочайшего уровня качества звучания, за которое также ответственны высококлассные динамики диаметром 50 мм с неодимовыми магнитами.Ну и, конечно, нельзя не сказать про микрофон, который можно по желанию снимать и устанавливать обратно в зависимости от сценария использования наушников. Благодаря ветрозащите и высокой чувствительности -42 Дб он позволяет легко и эффективно общаться с соратниками по команде во время самых жарких игровых баталий. И все это SVEN предлагает по доступной для широкого круга пользователей стоимости, в чем можно убедиться прямо сейчас — продажи в магазинах электроники и бытовой техники уже стартовали.