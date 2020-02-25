Игровые наушники с микрофоном SVEN AP-G828MV

25 февраля 2020, 12:45

При разработке устройств для профессиональных игроков компромиссы неприемлемы — все должно быть сделано по высшему классу.

Именно этого принципа придерживались инженеры SVEN, создавая новую игровую гарнитуру AP-G828MV. Качество ее звучания оценят не только геймеры, но и меломаны: динамики диаметром 40 мм с неодимовым магнитом обеспечивают широкий частотный диапазон — от 20 Гц до 20 кГц.Удобное оголовье и комфортные мягкие амбушюры позволяют проводить в игровых наушниках много часов и обеспечивают отличную пассивную звукоизоляцию. От обладателя SVEN AP-G828MV не ускользнут ни мельчайшие шорохи в играх, ни тонкие нюансы звучания любимых треков, ни спецэффекты в кинофильмах. Но главная ее специализация — это гейминг, о чем не даст забыть яркий агрессивный дизайн.Как и во всех игровых устройствах от SVEN, особое внимание уделено комфорту использования устройства и долговечности. Для подключения используются стандартные разъемы мини-джек, а кабель имеет достаточно большую длину — 2,2 метра и защищен прочной тканевой оплеткой. Для еще большего удобства на нем расположен компактный пульт управления, позволяющий управлять громкостью и отключать микрофон, высокая чувствительность которого позволяет без проблем общаться в игровых чатах. Гибкое основание микрофона заключено в ультрапрочную стальную оплетку и выдержит самые жаркие виртуальные баталии.Если вам нужно универсальное устройство, способное порадовать отличным звуком и адаптированное для профессионального гейминга — обязательно присмотритесь к новой SVEN AP-G828MV, которая уже появилась на полках магазинов электроники.