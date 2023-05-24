24 мая 2023, 14:15

Какими бы жаркими ни были киберсражения, геймер не должен терять концентрации. А для этого нужно обеспечить ему максимальный уровень комфорта, продумав оборудование пространства до мельчайших деталей.



Поможет это сделать новая игровая клавиатура SVEN KB-G8800, разработчики которой предусмотрели важные мелочи, о которых многие любители компьютерных игр даже не задумываются.





Отвлекаться от игры, чтобы прочитать сообщение на смартфоне всегда очень неудобно — его надо найти на столе, взять в руки… А вот у новинки от финского производителя есть встроенная подставка для него — стоит опустить глаза, и вся нужная информация сразу оказывается в поле зрения. Пригодится эта опция, конечно, не только в играх — держать гаджет перед глазами может быть полезно и во время работы.



Подумали инженеры компании и о том, что иногда бывает очень удобно иметь под рукой USB-порт — он встроен прямо в боковую панель клавиатуры. Несмотря на свой «игровой» статус, устройство отлично подойдет и для решения рабочих задач или учебы. KB-G8800 обладает стандартной раскладкой, оснащена удобной «двухэтажной» клавишей Enter и двумя длинными Shift. Достичь максимальной эффективности действий в играх поможет система подавления фантомных нажатий — никаких неприятных сюрпризов, только четкие и своевременные срабатывания.



Клавиша WIN крайне удобна в работе, но во время игры ее случайное нажатие может принести массу неприятностей, потому предусмотрена возможность ее блокировки. Быстрый доступ к мультимедийным функциям дает верхний ряд клавиш, назначение которых изменяется с помощью кнопки-модификатора Fn. Для вычислений и работы с числами есть цифровой блок, присутствует и ряд дополнительных кнопок с возможностью программирования и создания макросов. При этом все настройки хранятся во встроенной памяти клавиатуры и сохраняются при ее подключении любому компьютеру.



Для наиболее востребованных геймерами клавиш WASD и стрелок предусмотрены сменные колпачки, ключ для их снятия тоже есть в комплекте — искать и докупать ничего не придется. К компьютеру SVEN KB-G8800 подключается с помощью надежного и красивого кабеля длиной 1,8 метра в прочной тканевой оплетке, предотвращающей его истирание и запутывание.



Ну и, конечно, есть у новинки яркая и красивая настраиваемая RGB-подсветка, не только помогающая найти нужные кнопки при работе в темноте, но и делающая клавиатуру одним из ключевых элементов оформления игрового или рабочего пространства. Одной из самых интересных особенностей ее работы является способность улавливать внешние звуки с помощью специального микрофона и подстраивать свечение под них — при активации этой функции подсветка будет изменять свечение в такт звучащей рядом музыке или в соответствии со звучанием спецэффектов в играх.



Внимание к деталям и тонким нюансам игрового процесса позволило инженерам SVEN создать отличную клавиатуру, которая подойдет как опытным киберспортсменам, так и новичкам. На полках магазинов она появилась по очень привлекательной цене, что делает ее доступной для широкой аудитории геймеров.