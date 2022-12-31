Новая проводная клавиатура SVEN KB-C7500EL

31 декабря 2022, 13:45

Подсветка — только для игр? А вот и нет — пригодится она и для других занятий. В частности, создаст атмосферу для максимальной концентрации, а также поможет сориентироваться в расположении клавиш, если работать или учиться довелось в полутьме.

Потому компания SVEN активно развивает линейку клавиатур, оснащенных эффектной подсветкой, но без дополнительных «геймерских» опций, что делает их максимально доступными широкому кругу потребителей.Недавно была представлена новая модель этого ряда — SVEN KB-C7500EL, получившая не просто красивую разноцветную подсветку, но еще и с так называемым «режимом дыхания». Конечно же, предусмотрено полное отключение подсветки, а также плавная регулировка ее яркости. В остальном же это отличная клавиатура для решения рабочих и учебных задач. Она имеет стандартный набор из 104 клавиш, при этом 12 из них активируют дополнительные функции при нажатии кнопки-модификатора Fn. Самые важные действия — от изменения громкости и управления воспроизведением до запуска почтового клиента — пользователь может выполнять без лишних усилий и затрат времени.Раскладка стандартная, обозначения на кнопках четкие и легко читаемые, изменить наклон клавиатуры позволят раскладывающиеся ножки — разработчики устройства продумали каждую деталь, влияющую на уровень комфорта использования. Присутствует и полноценный цифровой блок, без которого никак не обойтись тем, чья деятельность связана с многочисленными расчетами. Подключается SVEN KB-C7500EL через порт USB и сразу готова к эксплуатации — без установки драйверов или дополнительного ПО. Кабель имеет длину 1,5 метра — достаточно для комфортного подключения к системному блоку, расположенному на небольшом отдалении от монитора и основного рабочего пространства.Отличный инструмент для любого вида деятельности, создатели которого заложили в него интересную «изюминку» — регулируемую подсветку с «дышащим» режимом. Клавиатура SVEN KB-C7500EL готова стать вашей яркой и эффективной помощницей, а пока ожидает своих покупателей на полках и в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.