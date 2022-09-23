Bloody расширяет ассортимент игровых ковриков сразу четырьмя новыми моделями

23 сентября 2022, 13:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пре дставил четыре новых коврика.

Все новинки отвечают самым современным требованиям к игровым поверхностям, имеют стильный дизайн, способны многократно увеличить точность движений мыши. Все это делает игровой процесс более приятным, а победу в виртуальном сражении более близкой.







Модели BP-30M, BP-30L, BP-50M и BP-50L получили резиновую основу. Благодаря этому они плотно прилегают к столу и совершенно не скользят по нему, даже при резких перемещениях мыши в разгар жарких виртуальных сражений.



Рабочая поверхность абсолютно гладкая. Это обеспечивает ее легкую чистку, снижает сопротивление при движениях мыши, а также дает высокую точность и максимальный контроль над ситуацией в игре. Каждое движение, будь то минимальная доводка курсора или резкая смена ракурса, будут обработаны корректно.



Кроме того, новинки отличаются высокой портативностью. Материал подобран таким образом, чтобы коврики можно было легко скрутить и при необходимости перенести. Отдельно стоит отметить отсутствие эффекта памяти. После транспортировки игровые поверхности моментально расправляются и совершенно не скручиваются. Толщина составляет 3 мм. Вместе с защитной строчкой, которая проходит по всем четырем сторонам, это позволяет добиться высокой износостойкости и долговечности.



BP-30M, BP-30L и BP-50M, BP-50L различаются дизайном. Модели BP-50M и BP-50L оформлены в традиционных для бренда черно-красных тонах и имеют более агрессивный и броский внешний вид, а BP-30M и BP-30L подойдут любителям классики и лаконичных строгих решений. В свою очередь буквенные обозначения «M» и «L» в названии модели говорят о размере покрытия. «М» – традиционный коврик размером 35 х 28 см, а «L» – увеличенная игровая поверхность размером 75 х 28 см – на таком коврике можно разместить не только мышь, но и клавиатуру.