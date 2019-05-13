Игровые клавиатуры BLOODY B150N и B160N

13 мая 2019, 10:45

BLOODY, ведущий бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил две новых модели игровых клавиатур: B150N и B160N.

Новинки отличает наличие регулируемой LED-подсветки, молниеносная скорость отклика и возможность создания своих собственных макросов.



Не секрет: геймерские девайсы должны отвечать ряду требований, которые диктуют нам правила большинства популярных игр. У новых моделей от именитого производителя BLOODY с этим пунктом всё более, чем в порядке.



Стоит начать с принципиальных моментов. Во-первых, скорость отклика клавиш у BLOODY B150N и BLOODY B160N очень высока – всего 1 миллисекунда. Частота опроса у представленных клавиатур тоже высокая: 1000 Гц.



Помимо четырёх игровых клавиш, выполненных из приятного на ощупь силикона, комплект поставки предлагает и четыре дополнительных ABS-клавиши (WASD), которые пользователь может самостоятельно установить на игровую клавиатуру.



Немало радости ценителям виртуальных боевых действий доставит и возможность создания своих собственных игровых макросов. Сделать это можно при помощи специального фирменного ПО, которое инженеры BLOODY предлагают использовать для этой цели. Не ограничивайте свою фантазию и берите от игры максимум!



Чем ещё привлекают нас игровые устройства? Конечно же, бескомпромиссным дизайном, намекающим на особую классовую принадлежность. Внешний вид BLOODY B150N и BLOODY B160N как нельзя лучше подтверждает эту теорию!



Новые модели клавиатур «вооружены» яркой, многоцветной LED-подсветкой, которая способна работать в трёх режимах по желанию пользователя: «волна», «дыхание» и «постоянное свечение». Кроме того, настраиваемые эффекты можно сохранять, а также сбрасывать до заводских значений.



Нельзя не отметить и высокий уровень защитных свойств новых игровых устройств от BLOODY: электронно-герметичные контуры клавиш сконструированы таким образом, что имеют прямое сообщение с дренажными путями. Это даёт игроку беспрецедентную защиту от случайных брызг и проливов жидкости на панель клавиатуры. Как говорится, на войне как на войне!



Различия между двумя новыми моделями геймерских девайсов от BLOODY заключается в расширенном упоре для рук, которым снабжена BLOODY B150N. Выбирайте между двух наиболее подходящих вам лично вариантов!



Подключение обоих устройств осуществляется через USB-кабель длиной 1.8 метра. Специальные драйвера или утилиты – кроме функций, связанных с настройкой макросов – устанавливать не нужно.



В комплект поставки каждой из новинок BLOODY входит игровая клавиатура, специальный извлекатель клавиш и четыре самих дополнительных клавиши, доступных для установки.



Технические характеристики BLOODY B150N и BLOODY B160N



• Тип подключения: проводной



• Время отклика: 1 мс



• Интерфейс: USB



• Длина провода: 1.8 м



• Частота опроса: 1000 Гц/сек



• Дополнительные клавиши в комплекте: 4 ABS-клавиши (WASD)



• Усиленный пробел: да



• Тип подсветки: неон (LED)



• Материал изготовления: ABS-пластик и металлический алюминиевый сплав



• Размеры: 465*205*34 мм/ 445*132*32 мм



• Вес: 0,91/0,81 кг



• Системные требования: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии