Игровые клавиатуры BLOODY B150N и B160N

BLOODY, ведущий бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил две новых модели игровых клавиатур: B150N и B160N.
Новинки отличает наличие регулируемой LED-подсветки, молниеносная скорость отклика и возможность создания своих собственных макросов.
Не секрет: геймерские девайсы должны отвечать ряду требований, которые диктуют нам правила большинства популярных игр. У новых моделей от именитого производителя BLOODY с этим пунктом всё более, чем в порядке.
Стоит начать с принципиальных моментов. Во-первых, скорость отклика клавиш у BLOODY B150N и BLOODY B160N очень высока – всего 1 миллисекунда. Частота опроса у представленных клавиатур тоже высокая: 1000 Гц.
Помимо четырёх игровых клавиш, выполненных из приятного на ощупь силикона, комплект поставки предлагает и четыре дополнительных ABS-клавиши (WASD), которые пользователь может самостоятельно установить на игровую клавиатуру.
Немало радости ценителям виртуальных боевых действий доставит и возможность создания своих собственных игровых макросов. Сделать это можно при помощи специального фирменного ПО, которое инженеры BLOODY предлагают использовать для этой цели. Не ограничивайте свою фантазию и берите от игры максимум!
Чем ещё привлекают нас игровые устройства? Конечно же, бескомпромиссным дизайном, намекающим на особую классовую принадлежность. Внешний вид BLOODY B150N и BLOODY B160N как нельзя лучше подтверждает эту теорию!
Новые модели клавиатур «вооружены» яркой, многоцветной LED-подсветкой, которая способна работать в трёх режимах по желанию пользователя: «волна», «дыхание» и «постоянное свечение». Кроме того, настраиваемые эффекты можно сохранять, а также сбрасывать до заводских значений.
Нельзя не отметить и высокий уровень защитных свойств новых игровых устройств от BLOODY: электронно-герметичные контуры клавиш сконструированы таким образом, что имеют прямое сообщение с дренажными путями. Это даёт игроку беспрецедентную защиту от случайных брызг и проливов жидкости на панель клавиатуры. Как говорится, на войне как на войне!
Различия между двумя новыми моделями геймерских девайсов от BLOODY заключается в расширенном упоре для рук, которым снабжена BLOODY B150N. Выбирайте между двух наиболее подходящих вам лично вариантов!
Подключение обоих устройств осуществляется через USB-кабель длиной 1.8 метра. Специальные драйвера или утилиты – кроме функций, связанных с настройкой макросов – устанавливать не нужно.
В комплект поставки каждой из новинок BLOODY входит игровая клавиатура, специальный извлекатель клавиш и четыре самих дополнительных клавиши, доступных для установки.
Технические характеристики BLOODY B150N и BLOODY B160N
• Тип подключения: проводной
• Время отклика: 1 мс
• Интерфейс: USB
• Длина провода: 1.8 м
• Частота опроса: 1000 Гц/сек
• Дополнительные клавиши в комплекте: 4 ABS-клавиши (WASD)
• Усиленный пробел: да
• Тип подсветки: неон (LED)
• Материал изготовления: ABS-пластик и металлический алюминиевый сплав
• Размеры: 465*205*34 мм/ 445*132*32 мм
• Вес: 0,91/0,81 кг
• Системные требования: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии