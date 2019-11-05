Игровая клавиатура Bloody Q135 Illuminate

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, начал продажу новой клавиатуры для геймеров — Q135 Illuminate.
Особенности клавиатуры – многоцветная подсветка NEON Glare и высокая частота опроса клавиш.
Клавиатура Bloody Q135 Illuminate обладает регулируемой подсветкой Neon Glare с режимами мерцания и постоянного свечения. Можно регулировать яркость подсветки.
Корпус клавиатуры выполнен из прочного матового пластика с привлекательным геймерским дизайном. Устройство оснащено усиленным пробелом с двойными винтами и пружинами для дополнительной прочности, что особенно пригодится в таких жанрах как платфо́рмеры (англ. platformer, platform game).
Клавиатура снабжена дренажными отверстиями — они защищают девайс от проливов жидкости. Нескользящие откидные ножки предотвращают вибрацию и скольжение во время игры.
Присутствуют 7 мультимедийных клавиш для быстрого управления громкостью или переключения музыкальных треков. Благодаря игровому режиму можно заблокировать нажатие клавиши “Windows”, чтобы избежать случайного вылета из игры.
Клавиатура выполнена по технологии Anti-Ghosting, которая позволяет зажимать одновременно нескольких клавиш без «фантомных» нажатий.
В клавиатуру встроен прочный кабель длиной 1.8 метра. Проводное USB-подключение обеспечивает мгновенный отклик в играх.
Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.
Технические характеристики:
Тип подключения: проводная
Тип клавиш: мембранная
Интерфейс: USB
Длина кабеля: 1.8 м
Игровые клавиши: 4 силиконовых
Защита от попадания жидкостей
Пробел: Усиленный
Подсветка: NEON
Яркость подсветки: изменяемая
Материал корпуса: пластик
Размеры клавиатуры: 450 x 154 x 38 мм
Вес: 770 г
Размеры упаковки: 48 x 17.5 x 4.1 см
Вес брутто: 930 г
Совместимость: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии