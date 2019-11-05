Игровая клавиатура Bloody Q135 Illuminate

5 ноября 2019, 13:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, начал продажу новой клавиатуры для геймеров — Q135 Illuminate.

Особенности клавиатуры – многоцветная подсветка NEON Glare и высокая частота опроса клавиш.



Клавиатура Bloody Q135 Illuminate обладает регулируемой подсветкой Neon Glare с режимами мерцания и постоянного свечения. Можно регулировать яркость подсветки.



Корпус клавиатуры выполнен из прочного матового пластика с привлекательным геймерским дизайном. Устройство оснащено усиленным пробелом с двойными винтами и пружинами для дополнительной прочности, что особенно пригодится в таких жанрах как платфо́рмеры (англ. platformer, platform game).



Клавиатура снабжена дренажными отверстиями — они защищают девайс от проливов жидкости. Нескользящие откидные ножки предотвращают вибрацию и скольжение во время игры.



Присутствуют 7 мультимедийных клавиш для быстрого управления громкостью или переключения музыкальных треков. Благодаря игровому режиму можно заблокировать нажатие клавиши “Windows”, чтобы избежать случайного вылета из игры.



Клавиатура выполнена по технологии Anti-Ghosting, которая позволяет зажимать одновременно нескольких клавиш без «фантомных» нажатий.



В клавиатуру встроен прочный кабель длиной 1.8 метра. Проводное USB-подключение обеспечивает мгновенный отклик в играх.



Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.



Технические характеристики:





Тип подключения: проводная

Тип клавиш: мембранная

Интерфейс: USB

Длина кабеля: 1.8 м

Игровые клавиши: 4 силиконовых

Защита от попадания жидкостей

Пробел: Усиленный

Подсветка: NEON

Яркость подсветки: изменяемая

Материал корпуса: пластик

Размеры клавиатуры: 450 x 154 x 38 мм

Вес: 770 г

Размеры упаковки: 48 x 17.5 x 4.1 см

Вес брутто: 930 г

Совместимость: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии

