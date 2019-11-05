5 ноября 2019, 13:45

Игровая клавиатура Bloody Q135 Illuminate

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, начал продажу новой клавиатуры для геймеров — Q135 Illuminate.

Особенности клавиатуры – многоцветная подсветка NEON Glare и высокая частота опроса клавиш.

Клавиатура Bloody Q135 Illuminate обладает регулируемой подсветкой Neon Glare с режимами мерцания и постоянного свечения. Можно регулировать яркость подсветки.

Корпус клавиатуры выполнен из прочного матового пластика с привлекательным геймерским дизайном. Устройство оснащено усиленным пробелом с двойными винтами и пружинами для дополнительной прочности, что особенно пригодится в таких жанрах как платфо́рмеры (англ. platformer, platform game).

Клавиатура снабжена дренажными отверстиями — они защищают девайс от проливов жидкости. Нескользящие откидные ножки предотвращают вибрацию и скольжение во время игры.

Присутствуют 7 мультимедийных клавиш для быстрого управления громкостью или переключения музыкальных треков. Благодаря игровому режиму можно заблокировать нажатие клавиши “Windows”, чтобы избежать случайного вылета из игры.

Клавиатура выполнена по технологии Anti-Ghosting, которая позволяет зажимать одновременно нескольких клавиш без «фантомных» нажатий.

В клавиатуру встроен прочный кабель длиной 1.8 метра. Проводное USB-подключение обеспечивает мгновенный отклик в играх.

Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.

Технические характеристики:


    Тип подключения: проводная
    Тип клавиш: мембранная
    Интерфейс: USB
    Длина кабеля: 1.8 м
    Игровые клавиши: 4 силиконовых
    Защита от попадания жидкостей
    Пробел: Усиленный
    Подсветка: NEON
    Яркость подсветки: изменяемая
    Материал корпуса: пластик
    Размеры клавиатуры: 450 x 154 x 38 мм
    Вес: 770 г
    Размеры упаковки: 48 x 17.5 x 4.1 см
    Вес брутто: 930 г
    Совместимость: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии


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