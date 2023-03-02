Новинка в коллекции Bloody x Naraka: игровой коврик для мыши BP-45

2 марта 2023, 10:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, продолжает радовать своих пользователей новой продукцией из коллекции Bloody x Naraka.

Naraka: Bladepoint – популярная многопользовательская игра в жанре «королевской битвы», которая черпает вдохновение из мифологии Дальнего Востока. Среди представленных новинок теперь и коврик для мыши BP-45.

Коврик для мыши – это необходимый элемент для комфортного гейминга. Правильно подобранный коврик не просто станет приятным дополнением к игровому сетапу, но привнесет новые впечатления в работу за компьютером или ноутбуком.Специальная нескользящая резиновая основа не даст коврику перемещаться по столу и отвлекать на себя внимание во время игры – неприятный момент, знакомый любому пользователю. Для лучшей износостойкости края модели прошиты защитной строчкой.Материал, из которого изготовлен BP-45, легко скручивается и удобен в транспортировке, что особенно оценят владельцы ноутбуков, а способность к быстрому восстановлению позволит продолжить работу сразу после размещения коврика на новой поверхности. Также его легко чистить – достаточно лишь протереть влажной тканью или салфеткой, после чего коврик быстро высохнет.Коврик BP-45 представлен в среднем размере – 450 x 400 x 3 мм. При таких габаритах его можно использовать как просто под мышку, так и для небольшого ноутбука. Отличительной особенностью является дизайн – на коврике есть принт, сочетающий в себе черные, белые и красные цвета, и выполненный в узнаваемой стилистике Naraka: Bladepoint. Такой девайс станет стильным дополнением к любому игровому сетапу.