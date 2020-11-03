Игровая мышь SVEN RX-G750

3 ноября 2020, 10:45

Дизайн игровых манипуляторов не обязательно должен быть агрессивным, в нем всегда есть место изяществу.

Лучшее доказательство этому — новая мышь SVEN RX-G750, сочетающая самые востребованные киберспортсменами функции со строгими и стильным оформлением, эффектно подчеркнутым многозонной динамической подсветкой RGB-подсветкой, динамически переливающейся в волновом движении с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков.

Форма корпуса не только приятна глазу, но и обеспечивает надежный хват во время продолжительных игровых сессии. А покрытие Soft Touch не даст мыши выскользнуть из рук, заодно добавляя приятных тактильных ощущений.С «начинкой» у новой SVEN RX-G750 тоже все в порядке. Разрешение регулируется в широких пределах — от 500 до 6400 DPI, что позволяет подобрать оптимальные значения для любой игры и разрешения дисплея, а потом оперативно переключаться между ними в нужный момент с помощью специальной кнопки. Кстати, клавиш у мыши 5, плюс нажимаемое колесико. «Тайным супероружием» геймера, конечно, станут программируемые кнопки с возможностью настройки макросов, которые позволят по-новому взглянуть на управление игровым процессом.Если вы вдруг решите использовать SVEN RX-G750 для работы, она прекрасно покажет себя и как помощница в делах. Навигационные кнопки «вперед» и «назад» пригодятся не только в играх, но и при работе в офисных приложениях, браузере и так далее. А настройки чувствительности можно менять при переходе от интернет-серфинга к редактированию изображений, например. Один раз взяв новую SVEN RX-G750 в руки, вы уже не захотите с ней расставаться. Ну а увидев ее цену поймете, что отказывать себе в новой «боевой подруге» нет никакого смысла. Убедиться в этом можно уже прямо сейчас, игровая мышь недавно появилась в каталогах крупных магазинов электроники.