OKLICK выпустил беспроводные мыши 665MW, 655MW и 505MW

17 июля 2018, 11:15

OKLICK выпустил три новые модели беспроводных компьютерных мышей – 665MW, 655MW и 505MW.



Новинки в модельном ряду OKLICK отличаются минималистичным дизайном и удобством при работе или сёрфинге в Интернете.





Подключение к компьютеру происходит без проводов, при помощи компактного USB-ресивера, который работает на частоте 2.4 ГГц. Для работы устройства требуется всего одна стандартная батарейка типа «АА», которая входит в комплект.



Мышки имеют симметричную форму и подойдут под любую руку. На выбор предлагаются синие, красные и чёрные цвета для моделей 655MW и 665MW с Soft-Touch покрытием, а также чёрный и белый цвета для модели 505MW.



Высокую точность пользователю обеспечивает оптический сенсор с разрешением в 1000 dpi. Мыши отличаются высоким ресурсом нажатий – до 3 000 000 нажатий на каждую кнопку.



Мышь совместима с семейством операционных систем Microsoft Windows и работает без специальных драйверов, автоматически определяясь компьютером.



В комплектацию входят: мышь, USB-ресивер и 1 батарейка стандарта «АА».



Технические характеристики (для всех моделей)



Тип подключения: Беспроводной

Количество кнопок: 3

Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi

Ресурс нажатий: до 3 000 000

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Soft-touch покрытие (для моделей 655MW и 665MW)

Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГЦ

Напряжение: 1.5В ~ 19 мА

Интерфейс подключения: USB-ресивер

Размер: 95 х 56 х 33 мм (655MW), 93 x 59 x 22 мм (665MW), 95 x 62 x 35 мм (505MW)

Вес: 49г (655MW), 48.5г (665MW), 51.4г (505MW)

Совместимость с ОС Windows