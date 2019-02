20 февраля 2019, 9:45

Оскар 2019: выбор украинских пользователей Google

Уже в это воскресение состоится вручение наград Американской академии киноискусств “Оскар”, и накануне этого важного события в мире кино мы традиционно проанализировали запросы украинских пользователей Google за последние три месяца и выяснили, кто из номинантов этого года пользовался наибольшей популярностью среди украинских пользователей Google.



Если бы от украинских пользователей Google зависело, кто станет обладателем “Оскара”, то главный приз за лучший фильм получила бы музыкальная драма “Рождение звезды” с Леди Гага и Брэдли Купером в главных ролях. На втором месте по числу запросов блокбастер “Черная пантера”, а на третьем ‒ биографическая драма “Богемская рапсодия”. Полностью рейтинг фильмов-номинантов этого года от пользователей Google Украина выглядит так:



Рождение звезды (A Star Is Born)

Черная пантера (Black Panther)

Богемская рапсодия (Bohemian Rhapsody)

Зеленая книга (Green Book)

Фаворитка (The Favourite)

Рома (Roma)

Власть (Vice)

Чёрный клановец (BlacKkKlansman)



Среди номинантов на “Оскар” за главную женскую роль украинцы чаще всего искали Леди Гага, получившую номинацию за фильм “Рождение звезды”. За ней следуют Мелисса Маккарти и ветеран Голливуда Гленн Клоуз, номинированная на “Оскар” уже в седьмой раз.



Леди Гага (Рождение звезды / A Star Is Born)

Мелисса Маккарти (Сможете ли вы меня простить? / Can You Ever Forgive Me?)

Гленн Клоуз (Жена / The Wife)

Оливия Колман (Фаворитка / The Favourite)

Ялица Апарисио (Рома / Roma)



Из претендентов на награду Киноакадемии за главную мужскую роль украинцев больше всего интересовал Брэдли Купер, для которого фильм “Рождение звезды” стал не только актерским успехом, но и режиссерским дебютом. На втором месте - перевоплотившийся в Фредди Меркьюри в фильме “Богемская рапсодия” Рами Малек, а на третьем - Кристиан Бейл, сыгравший бывшего вице-президента США Дика Чейни в комедийной драме “Власть”.



Брэдли Купер (Рождение звезды / A Star Is Born)

Рами Малек (Богемская рапсодия / Bohemian Rhapsody)

Кристиан Бейл (Власть / Vice)

Уиллем Дефо (Ван Гог. На пороге вечности / At Eternity's Gate)

Вигго Мортенсен (Зеленая книга / Green book)



Также мы проанализировали, какими мультфильмами - номинантами на Оскар в категории “Лучший полнометражный анимационный фильм” больше всего интересовались украинские пользователи Google. И здесь первое место по популярности занял “Ральф против Интернета”. Остальные позиции выглядят таким образом:



Ральф против Интернета (Ralph Breaks the Internet)

Суперсемейка 2 (Incredibles 2)

Человек-паук: Через вселенные (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Мирай из будущего (Mirai)

Остров собак (Isle of Dogs)



Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, мы узнаем уже в воскресенье 24 февраля (в ночь на понедельник, по Киеву).