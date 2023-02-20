В Україні стартвали продажі зарядних станцій Tramsmart і Poweronetek

20 февраля 2023, 9:45

Юг-Контракт розширює пропозицію зарядних станцій новинками від брендів Tramsmart і Poweronetek, які вирізняються відміннім поєднанням ціни, якості та функціоналу.



Зокрема, лінійка зарядних станцій Tramsmart налічує моделі Tramsmart S150, Tramsmart T200 й Tramsmart T500. Новинки побудовані на основі літій-іонних акумуляторів та можуть заряджатися від мережі 220В через зарядний адаптер, від автомобільної мережі 12 В чи від сонячної батареї. Кожна зарядна станція оснащується ручкою для перенесення та зручним рідкокристалічним дисплеєм.

Найбільш компактною моделлю є Tramsmart S150, яка важить лише 1,89 кг та має ємність 155Вт/год. Цей пристрій вирізняється номінальною потужністю 150 Вт, піковою потужністю 300 Вт в режимі АС (220/230 В) та оснащується двома роз’ємами DC (12 В), двома інтерфейсами USB-A, одним USB Type-C з підтримкою режиму 18 Вт PD та розеткою змінного струму. Крім того, зарядна станція має вбудований LED-ліхтарик.

Модель Tramsmart T200 має вагу 2,4 кг і оснащується батареєю ємністю 222 Вт/год, яка видає номінальну потужність 200 Вт та пікову 400 Вт в режимі АС (220/230 Вольт). Дана станція комплектується такими вихідними портами: 1 розетка змінного струму АС (230 Вольт), 4 роз’єми DC (12 Вольт), 3 USB-A та 1 USB Type-C з підтримкою режиму PD 18 В. Вбудований ліхтарик створює додаткове довготривале джерело світла.



Найбільша і найпотужніша в лінійці зарядна станція Tramsmart T500 важить 6,6 кг, оснащується батареєю ємністю 518 Вт/год та має номінальну потужність 500 Вт та пікову потужність до 1кВт в режимі АС (220/230 Вольт). На відміну від попередніх моделей, в цій станції є одразу дві розетки змінного струму та наявний автомобільний інтерфейс «прикурювач» 12 В. Серед інших роз’ємів присутні три USB-A та одни USB Type-C з підтримкою режиму PD 18 В, а також 2 роз’єми DC (12 Вольт).



Портативна зарядна станція Poweronetek PSK600 побудована на основі більш сучасного акумулятора LiFePO4, який витримує понад 2000 циклів заряджання/розряджання без суттєвої втрати продуктивності. Ємність даної моделі становить 480 Вт/год, а показники номінальної потужності в режимі АС (220/230 Вольт) сягають 600 Вт та пікової потужності змінного струму до 1200 Вт. Навіть за таких показників вбудований інвертор даної моделі забезпечує чисту синусоїду, що вкрай важливо для роботи приладів з електродвигунами.

Новинка оснащена двома стандартними вихідними портами DC (12 Вольт), однією автомобільною розеткою в форматі «прикурювача», розеткою змінного струму 220 В та набором з 2-х інтерфейсів USB-A та 2-х роз’ємів USB Type-C з підтримкою технологій швидкого заряджання PD та QC. До того ж, дана модель на верхній панелі має бездротову зарядку Qi 15 Вт, а збоку на корпусі розташована смужка світлодіодного ліхтарика. Зручний рідкокристалічний дисплей полегшує відстеження стану батареї та перемикання режимів роботи. Вага станції становить 5,9 кг.Юг-Контракт продовжує розширювати асортимент техніки для забезпечення автономного енергопостачання, що є дуже актуальним в час постійних віялових та аварійних відключень електроенергії.